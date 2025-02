Impegno, passione, costanza, amicizia, amore per il prossimo i valori dell’ Avis comunale di Falcone

Si è svolta ieri nell’aula consiliare del Comune di Falcone la 20esima assemblea annuale dei soci dell’Avis comunale di Falcone sul motto ” Le nuove vie del dono”. Interesse ha suscitato il manifesto assembleare realizzato per l’ evento raffigurante una bussola che vuole proprio essere un invito ad esplorare nuove strade ed iniziative da sviluppare insieme per programmare sempre meglio la raccolta di sangue.

Promuovere le nuove vie del dono con strategie, obiettivi, unitarietà il tema centrale dei lavori assembleari moderati dall’ avv. Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali.





A dare il benvenuto all’ incontro il Presidente dell’ Avis comunale di Falcone Orazio Antonio Minutoli che ha dato lettura della relazione morale sull’ attività svolta nel 2024 e sul programma 2025.

Un appuntamento importante quello svoltosi in aula consiliare con cui si sono tirate le somme dell’anno appena concluso e si sono tracciati nuovi scenari per l’anno in corso.

Notevoli i numeri del 2024 : organizzate ben 54 raccolte in sede e 1286 donazioni, 25 donazioni di sangue intero e 1 di Plasma, nei centri trasfusionali di Patti e Milazzo per un totale complessivo di 1312. A seguire il medico responsabile UDR Avis Falcone dott. Carlo Salvatore Spadaro ha dato lettura della Relazione sanitaria.





Presenti all’assemblea il Sindaco di Falcone Carmelo Paratore e gli Assessori comunali di Terme Vigliatore Domenico Genovese e di Oliveri Marco Crisafulli, il Drettore responsabile SIMT di Patti, Sant’ Agata di Militello e Milazzo dott. Gaetano Crisà, il Consigliere dell’ Avis Regionale Sicilia Pasquale Bucolo, i Presidenti delle Avis di Mistretta Sevastiano Chiella, di Ali’ Terme Patrizia Cascio, di Sant’ Angelo di Brolo Antonio Pintaudi, il Presidente della Frates di S. Piero Patti Massimiliano Giambrone, il vicepresidente della Fasted Messina Onlus Giacomo Tandurella con Angela De Gaetano

A conclusione evento consegnati Diplomi di benemerenze ai donatori Anna Maria Foti, Angela Salmeri, Chiara Cartareggia per aver raggiunto il traguardo delle 25 donazioni ed a Filippo Occhino, Fabio Giancotti, Paolo Miroddi, Francesco Miroddi per aver effettuato n. 50 donazioni. Consegnate targhe in memoria di Vincenzo Cacciolo alla figlia, in ricordo di Salvo alla madre ed una targa alla famiglia di donatori Saccone- Burdet.





A seguire i soci sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo delle cariche istituzionali.

Al consiglio direttivo dell’ Avis comunale di Falcone eletti: Aliberti Carmelo, Barresi Salvatore, Bucolo Pasquale, Di Blasi Antonino, Fama’ Felice, Gullo Carmelo, Micari Febronia, Minutoli Orazio Minutoli e Paratore Silvana. Eletti al collegio revisori dei conti : Alizzi Antonio, Avena Fabio Antonio, Materia Antonio.

Luogo: Aula consiliare comune di Falcone

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.