Palermo 5 marzo 2026 – L’8 marzo alle ore 10.30 la Cgil Palermo e il Coordinamento donne della Cgil Palermo, con associazioni e realtà del territorio, saranno allo Sperone per la seconda edizione di “Camminiamo per i diritti”. La camminata, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, partirà dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Roccella e attraversando via Laudicina, via Giuseppe Di Vittorio, via Pastore Giulio, via Sacco e Vanzetti, Passaggio Petrina, si concluderà al murale Le Rosalie Ribelli. Nelle varie soste si alterneranno gli interventi, fino a quello conclusivo della segretaria Cgil Sicilia Gabriella Messina, davanti all’opera realizzata nell’ottobre 2024 da Giulio Rosk.

“Dopo Ballarò, continuiamo ad attraversare la città perché i diritti non possono restare confinati nei convegni o nelle celebrazioni ma devono abitare le strade, i quartieri, le relazioni – affermano la segretaria Cgil Palermo Bijou Nzirirane e Caterina Altamore, responsabile del Coordinamento Donne della Cgil Palermo – Faremo da megafono per dare voce alle realtà del quartiere che esistono e resistono ogni giorno: associazioni, presìdi sociali, scuole, donne e uomini che difendono spazi di dignità e costruiscono comunità. E sottolineeremo ciò che manca: manca il lavoro stabile e sicuro, mancano servizi adeguati, politiche di prevenzione della violenza, opportunità reali per le giovani generazioni. E manca la cultura della parità di genere”.

L’obiettivo della “camminata” allo Sperone, dopo quella tra Ballarò e l’Albergheria di un anno fa, è la costruzione di alleanze, per una più che mai indispensabile azione collettiva per contrastare le radici delle disuguaglianze di genere.

“Con le donne dello Sperone, protagoniste attive di numerosi progetti locali, stiamo costruendo dei ponti – aggiungono Biujou Nzirirane e Caterina Altamore – Molte di loro sono già coinvolte in iniziative educative e comunitarie e collaborano con le scuole, le parrocchie e le associazioni del territorio, contribuendo in modo concreto alla crescita sociale e culturale del quartiere. Perché questo percorso di rigenerazione sociale e culturale possa consolidarsi, è però fondamentale non lasciare sola la comunità dello Sperone. È necessario continuare a sostenere e promuovere politiche che garantiscano pari diritti e pari opportunità per tutte e tutti”.

In questa prospettiva per la Cgil e il Coordinamento Donne Cgil Palermo restano prioritarie alcune richieste: il potenziamento degli asili nido a tempo pieno, servizi di doposcuola per i ragazzi, programmi di prevenzione e tutela della salute di genere, nonché percorsi di formazione e inserimento lavorativo dedicati in particolare alle donne disoccupate e inoccupate.

“In questo cammino – concludono Bijou Nzirirane e Caterina Altamore – assume un valore simbolico e culturale importante il murale realizzato nel quartiere: un segno visibile di partecipazione, memoria e speranza, capace di raccontare la forza delle donne dello Sperone e il loro impegno per costruire una comunità più giusta, inclusiva e solidale. E qui, al murale delle Rosalie ribelli, la scelta di finire la nostra camminata”.

Aderiscono e partecipano le seguenti associazioni:

Le Donne dello Sperone, L’Arte di Crescere, Emily, Auser, Centro Pio La Torre, Noi uomini A Palermo contro la violenza sulle donne E.T.S, Disability Pride Palermo, Associazione Agedo, Federconsumatori, Crispeace Tribal Band, Associazione culturale Brancaccio e musica, Giovani democratici Palermo, Dipartimento provinciale politiche di genere di SI Palermo, Amnesty International Palermo, Utopia civica, le scrittrici Maria La Bianca, Stefania Cala, Enza Nardi, la maratoneta Daniela Cappadonia, la musicista e cantante Lucina Lanzara, il soprano Noemi Amico.





