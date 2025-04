Gratitudine e riconoscenza per l’impegno e la dedizione del Dipartimento Oncologico di III livello

PALERMO – In un’epoca in cui spesso si parla di “mala sanità”, è doveroso accendere i riflettori su quelle realtà che rappresentano veri e propri baluardi di eccellenza, professionalità e umanità. La Clinica “La Maddalena”, situata a Palermo in via San Lorenzo, è una di queste. Struttura ospedaliera privata di Alta Specializzazione, vanta un Dipartimento Oncologico di III livello — il più alto nella classificazione degli ospedali oncologici siciliani, sia pubblici che privati — e si distingue non solo per le competenze mediche, ma soprattutto per la straordinaria attenzione verso il paziente.

Desidero esprimere, con profonda commozione e gratitudine, un sentito ringraziamento al Prof. Musso, a tutti i medici e al personale infermieristico che, durante il lungo ricovero di oltre quaranta giorni di mia moglie Enza, si sono presi cura di lei con un’attenzione che ha superato ogni aspettativa. Enza ha affrontato un trapianto autologo di midollo, un percorso delicato e impegnativo che avrebbe potuto farci sentire soli, se non fosse stato per l’accoglienza e la dedizione straordinarie di tutto il team sanitario.





In questa struttura non si è semplici pazienti: si è persone, membri di una grande famiglia. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo è guidato da un’empatia reale e da un’etica professionale impeccabile. Il personale, altamente qualificato, lavora con una naturalezza che trasmette sicurezza e speranza, qualità rare e preziose in un contesto ospedaliero.

Tre volte a settimana, il medico di turno mi contattava personalmente per informarmi in maniera puntuale e rassicurante sulle condizioni di mia moglie. Abitando a Randazzo, a circa 240 km di distanza, avrei potuto sentirmi lontano, impotente. Eppure, grazie alla loro premura, mi sono sentito partecipe, presente, sostenuto in ogni istante.

“La Maddalena” non è solo un ospedale, è una missione di vita. La vision del Dipartimento Oncologico è chiara: contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso una perfetta integrazione con il Servizio Sanitario Regionale e l’ambizione di posizionarsi tra le migliori strutture sanitarie private del Paese. Una visione che trova concreta realizzazione ogni giorno, nei corridoi, nelle stanze, nei piccoli gesti quotidiani di chi lavora in questa struttura con passione e senso del dovere.





In una terra meravigliosa come la Sicilia, dove spesso si parla più dei problemi che dei successi, è importante ribadire che esiste anche l’eccellenza. Oltre alla bellezza del mare, della storia e delle tradizioni, la nostra isola può e deve essere orgogliosa di realtà come “La Maddalena”: un punto di riferimento che unisce scienza e coscienza, tecnica e cuore.

A tutto il personale, medico e infermieristico, e in particolare al Professor Musso, va il mio più sincero e profondo grazie. Avete curato mia moglie Enza non solo nel corpo, ma anche nell’anima. E a me, avete donato la serenità di sapere che era in ottime mani.

Con stima e riconoscenza,

Alfio Papa

Luogo: Via San Lorenzo , 312, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.