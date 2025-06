Come comunità palestinese in Sicilia, riunita nell’associazione “Voci nel Silenzio”, esprimiamo profondo rammarico per quanto accaduto lo scorso 18 giugno all’Assemblea Regionale Siciliana, quando la prevista discussione di una mozione a sostegno del popolo palestinese non ha potuto svolgersi a causa dell’assenza in Aula dei rappresentanti del Governo regionale.

Un’occasione importante per affrontare, anche a livello istituzionale, il dramma che da oltre venti mesi colpisce il popolo palestinese – non solo nella Striscia di Gaza ma in tutta la Palestina storica – è andata purtroppo persa. È una responsabilità che ci addolora, soprattutto alla luce della straordinaria solidarietà che il popolo siciliano ha dimostrato in questo lungo periodo, attraverso manifestazioni, iniziative culturali e appelli pubblici.





La Sicilia è terra di accoglienza e di dialogo e non può restare silente di fronte a tragedie che interrogano la coscienza collettiva. Confidiamo che l’Assemblea Regionale Siciliana possa al più presto recuperare questa discussione, offrendo così una risposta coerente con i sentimenti ampiamente condivisi dalla cittadinanza.

Chiediamo con rispetto che il Parlamento siciliano si faccia portavoce, nelle sedi istituzionali, di una solidarietà che è già pienamente presente nella società civile. La nostra comunità resta disponibile per incontri e approfondimenti.

La Comunità Palestinese “Voci nel Silenzio”

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.