Un traguardo storico per la Cooperativa Sociale ConSenso: da oggi la realtà nissena è ufficialmente inserita nel Registro degli Enti Formatori riconosciuti da ABAIT – Applied Behavior Analysis Italia, l’associazione nazionale che promuove, tutela e sviluppa le professioni legate all’Analisi del Comportamento (ABA).

Il riconoscimento da parte di ABAIT – organismo nato dalla fusione di ASSOTABA e SIACSA e punto di riferimento nazionale per la qualità della formazione ABA – certifica che ConSenso rispetta standard rigorosi, tra cui:

attività formativa ABA documentata da almeno cinque anni;

docenti qualificati e presenti nei registri professionali;

percorsi formativi conformi ai criteri tecnico scientifici stabiliti dall’associazione.





Un risultato costruito nel tempo

Per ConSenso questo riconoscimento rappresenta molto più di una certificazione: è la conferma del valore di un lavoro portato avanti con costanza, studio, confronto e dedizione verso le persone autistiche e le loro famiglie. Da oltre dieci anni la cooperativa è un punto di riferimento nel territorio nisseno per i disturbi del neurosviluppo, investendo in formazione, supervisione e interventi basati sull’Analisi del Comportamento Applicata.

L’ingresso nel Registro ABAIT arriva dopo anni di percorsi formativi strutturati, collaborazioni con professionisti qualificati e iniziative che hanno contribuito a diffondere nel territorio una cultura dell’intervento basato sull’evidenza scientifica.





Cosa significa essere Ente Formatore ABA

Essere riconosciuti da ABAIT significa poter erogare percorsi formativi che rispondono agli standard nazionali per la formazione di:

Tecnici del Comportamento ABA;

Assistenti Analisti del Comportamento;

Analisti del Comportamento.

Significa anche garantire ai corsisti una formazione che rispetta criteri di qualità, trasparenza e coerenza con le linee guida internazionali dell’ABA.





Una conquista per il territorio

Il riconoscimento rafforza ulteriormente il ruolo di ConSenso come realtà capace di generare impatto sociale, offrendo al territorio percorsi formativi qualificati e contribuendo alla crescita professionale di operatori, educatori, insegnanti e professionisti che lavorano nei contesti educativi e riabilitativi.

È un passo avanti che valorizza l’impegno dell’equipe multidisciplinare della cooperativa e che apre nuove opportunità per chi desidera formarsi in modo serio e certificato nel campo dell’Analisi del Comportamento Applicata.

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