“La Democrazia Cristiana rispetta, come sempre, le Istituzioni e per questo abbiamo deciso fino alle 15 di tacere, ma adesso è giusto che anche il nostro partito dica la sua in merito ad alcune dichiarazioni del dottor Vittorio Teresi apparse sulla stampa.

Lei dice ‘non affidiamo la memoria a chi ha i voti del Signor Cuffaro’ e lo fa nelle ore in cui il nostro assessore, Giuliano Forzinetti, è stato gravemente minacciato da ignoti perché porta avanti con le sue azioni politiche ed amministrative, con impegno e serietà, una politica contro l’illegalità e per il rispetto delle regole. Ricordiamo che la Democrazia Cristiana e i suoi elettori mettono al primo posto della loro politica la lotta a qualsiasi forma di criminalità e sanno, perfettamente, che il dottore Cuffaro ha pagato un prezzo altissimo affrontando una condanna in maniera esemplare.

Lei, da uomo di giustizia, sembra che abbia preconcetti nei confronti dei nostri elettori e dei dirigenti della Democrazia Cristiana, gente che lei non conosce, ma etichetta solo perché vicina a Cuffaro e che, oggi, in tantissimi Comuni esprime democraticamente la propria scelta.

Dopo quasi otto anni, il dottore Cuffaro, recentemente riabilitato, continua ad essere quotidiano bersaglio di chi non rispetta i diritti, di chi ha il diritto e il dovere di non rimanere condannato a vita per come dice la nostra che è anche la sua Costituzione. Il fatto che oggi lei, che ha una cultura giuridica, lo scelga come bersaglio, lei che ha messo sotto accusa e fatto processare l’On Mannino, anche lui DC, in un processo finito con l’assoluzione totale, lascia molto perplessi sul significato politico strumentale di questo attacco durante elezioni in corso, con i seggi ancora aperti. Articolo che solo La Repubblica avrebbe potuto pubblicare in un momento di silenzio stampa.

Democrazia Cristiana è composta da tantissima gente, determinata a chiedere rispetto di tutti i nostri sostenitori e non accetta lezione da nessuno, certa di essere un valore aggiunto con tanti giovani e tantissime donne Liberi e Forti. Noi DC, come diceva De Gasperi, difenderemo con convinzione la libertà, costituzionalmente protetta, di espressione sua e di quelli che, come lei, pensano contro di noi, ma vogliamo anche dire che non ci faremo intimidire. Crediamo che eroi come Falcone e Borsellino sono di tutti ed è sbagliato pensarne e chiederne l’esclusiva. Per noi DC, sono simbolo di amore sino al sacrificio per le Istituzioni, di Giustizia e Legalità che varrà per tutti e per sempre”.

I dirigenti nazionali, regionali, assessori, sindaci e consiglieri comunali della Dc (Per comodità sono stati inseriti soltanto alcuni dei sottoscrittori. Chi volesse, potrà reperire l’elenco completo presso la segreteria del partito):

Stefano Cirillo dirigente Dc, Carmelo Pace capogruppo DC Ars, Marco Traina consigliere nazionale Dc, Giorgio Cipolla commissario DC Palermo, Sandro Oliveri consigliere nazionale DC e responsabile regionale enti locali DC, Nunzia Albano deputato Regione Siciliana e assessore regionale della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro Sicilia, Eleonora Gazziano dirigente regionale del dipartimento diritti umani e Art 3 e 27 della DC, Giuseppe D’Orsi consigliere nazionale e consigliere comunale Palma di Montechiaro (Ag), Caterina Mendolia Pirandello consigliere nazionale e dirigente regionale dei dipartimenti Turismo e Beni culturali, Piera Provenzano responsabile Donne DC Bagheria (Pa) e delegato nazionale, Valerio Pietraperzia commissario cittadino DC Villabate (Pa), Leonardo Sala dirigente nazionale DC, Andrea Messina assessore regionale Enti Locali Sicilia, Giuseppina Bavetta consigliere nazionale DC e consigliere comunale Santa Margherita di Belìce, Andrea Piazza responsabile regionale Legalità e Antimafia, Melania Nuara consigliere comunale Porto Empedocle (Ag), Maurizio Di Piazza dirigente regionale Dipartimento Grandi Emergenze della DC, Giuseppe Rocca, consigliere comunale di Resuttano (Cl) e consigliere nazionale DC, Nino Sirchia dirigente nazionale della Democrazia Cristiana, Caterina Gallo consigliere nazionale DC e consigliere comunale di Aragona (Ag), Domenico Bonanno, capogruppo Dc al Comune di Palermo, Viviana Raja consigliere comunale Dc a Palermo, Giuseppe Migliara consigliere nazionale Dc, Francesca Donato europarlamentare e vice presidente nazionale Dc, Frederico Alba consigliere nazionale Dc, Pippo Enea consigliere nazionale Dc e vicecommissario regionale, Viviana Longhin dirigente Dc e responsabile provinciale Catania, Alì Listì Maman consigliere nazionale Dc e dirigente regionale Immigrazione, Davide Urzí, commissario Comune di Valguarnera Caropepe (En), Pietro Musotto sindaco di Pollina, Salvatore Galvano commissario dc di Raffadali e vicesindaco di Raffadali (Ag), Ezio Di Liberto consigliere nazionale e coordinatore cittadino Dc a Bagheria (Pa).

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.