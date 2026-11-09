A 80 anni dalla nascita del Movimento sociale italiano destra nazionale, fondato a Roma il 26 dicembre del 1946, la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli organizza un Convegno per raccontare la storia dei suoi protagonisti in Sicilia e aprire un dibattito sull’attualità dei valori e delle idee che guidarono il loro percorso politico, dalla fine della Seconda guerra mondiale al Congresso di Fiuggi del 27 gennaio 1995 che ne decise lo scioglimento e la nascita di Alleanza nazionale.





L’appuntamento con il Convegno “La Fiamma della memoria. Storia, idee e protagonisti del Msi in Sicilia” è per venerdì 26 novembre alle 16.30 presso l’Hotel Villa Igiea di Palermo. Interverranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, il Sottosegretario alla cultura Giampiero Cannella, gli ex parlamentari Antonio Battaglia, Nicola Bono, Nicola Cristaldi, e Domenico Nania. Nel corso della manifestazione, coordinata dal Presidente della Fondazione Fabio Tricoli con il contributo della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura, saranno esposte e proiettate foto e documenti della storia del Msi siciliano.

Luogo: Hotel Villa Igiea, Salita Belmonte, 43, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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