Dal 25 marzo al 17 giugno 2026 lo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre si apre al genere colto della musica classica “linguaggio artistico per eccellenza che favorisce l’ascolto e permette ai fruitori di ogni età di attingere all’essenza più profonda del vivere”

Il genere colto della musica classica indiscusso protagonista, questa mattina tra parole e note generosamente donate (al pianoforte) dagli ospiti intervenuti, al Salone degli Specchi del Municipio di Giarre, – alla presenza del Sindaco Leo Cantarella, dell’assessore allo Spettacolo Giuseppe Cavallaro, del Maestro Francesco Zappalà (docente di pianoforte e rappresentante del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania per la progettazione in convenzione con ArchiDrama presso il Cine Teatro REX), del Maestro Michele Amoroso (titolare della cattedra di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina), del Maestro Stefania La Manna (docente di Pianoforte al Liceo Musicale “E. Ainis” di Messina e ricopre il ruolo di secondo organista presso il monumentale organo Tamburini della Città di Messina) – della presentazione della prima edizione della prestigiosa stagione concertistica “La Grande Classica”, ideata e diretta da Alfio Zappalà, accolta dallo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre, organizzata da ArchiDrama in partnership con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania, la Fondazione Lamberto Puggelli, con il patrocinio del Comune di Giarre, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.





«Il Cine Teatro Rex si apre alla musica ovvero al linguaggio artistico per eccellenza, un linguaggio che favorisce l’ascolto e permette ai fruitori di ogni età di attingere all’essenza più profonda del vivere. Siamo molto soddisfatti della partnership con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e con la Fondazione Lamberto Puggelli. Altresì, coerentemente con le azioni progettuali policrome e multiculturali proposte da ArchiDrama – ricordiamo ad esempio il progetto, a cura di Carmen Cardillo (docente di ruolo di Fotografia presso l’Accademia di Belle Arti Catania), “Fotografia in scena – Photography on Stage”, patrocinato dall’Accademia di Belle Arti Catania anch’esso accolto dal Cine Teatro Rex -, siamo felici di includere una programmazione matinée, ovvero una proposta dedicata agli istituti scolastici di Catania e provincia con particolare attenzione, chiaramente, agli istituti ad indirizzo musicale. Questo genere di iniziative – ribadisce Zappalà – rientra tra gli obiettivi di valorizzazione di tutti i linguaggi artistici nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato all’attività cinematografica o di spettacolo dal vivo: rendere il Cine Teatro Rex agorà culturale e artistica del territorio», dichiara Alfio Zappalà (Direttore artistico del Cine Teatro Rex di Giarre e della stagione concertistica “La Grande Classica”).





«La stagione concertistica “La Grande Classica” è un altro momento culturale di grande rilevanza per la nostra città, è l’ulteriore prova dell’importanza dell’armonia della gestione, pubblica e privata, condotta insieme fattivamente, con finalità di intenti a beneficio dell’intera collettività, perdipiù, come in questo caso, in un luogo, qual è il Cine Teatro Rex che accoglierà la prima stagione concertistica, ricco di storia che continua a fare storia», dichiara Leonardo Cantarella (Sindaco di Giarre).

«Con la presentazione di questa stagione concertistica possiamo ben dire che Giarre consolida la propria posizione nel panorama culturale provinciale con quel quid in più. Questo cartellone di musica classica ci spinge verso un segmento culturale importante, altresì dobbiamo considerare che ciò ci permette di avere un’utenza di alto livello con sicure ricadute economiche sul territorio. La sinergia tra pubblico e privato, che ha portato momenti di grande vivacità intellettuale aumentando il livello del servizio offerto alla comunità, non solo giarrese, prosegue con Alfio Zappalà nel segno comprovato e riconosciuto di qualità e cura», dichiara Giuseppe Cavallaro (Assessore allo Spettacolo del Comune di Giarre).





«Questa stagione concertistica al Rex di Giarre, fortemente voluta dal direttore artistico, Alfio Zappalà, e da me, nasce sotto una motivazione di fondo che è di quella di promuovere, assieme a dei Maestri di chiara fama, giovani concertisti che vengono dal Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania così da cominciare a dare un’opportunità di professionalità e messa in opera sul campo anche perché il territorio di Giarre, ma non solo, ha bisogno di essere molto stimolato su quella che io ritengo una vera “palestra delle emozioni”. Non dimentichiamo che lo spettacolo concertistico è qualcosa a cui i ragazzi devono abituarsi; facendo un parallelo con il concerto rock ci sono delle emozioni che vengono veicolate attraverso molti decibel mentre i decibel del concerto classico hanno qualcosa di molto più soft ma arrivano a toccare corde molto più profonde. Crediamo tantissimo in questo tipo di progetto e speriamo possa coinvolgere molti più giovani, studiosi e professionisti, con una partecipazione attiva e diffusamente proficua», dichiara il Maestro Francesco Zappalà.





«I due concerti che mi vedono impegnato in questa stagione sono stati pensati per proporre qualcosa di un po’ inusuale. Il primo, “Intrecci sonori” con la chitarra e con il pianoforte, vede sposarsi due strumenti molto differenti dal punto di vista sonoro e quindi trovare un equilibrio sarà, mia e del chitarrista, collega del Conservatorio di Messina, Nicola Otieri, la nostra missione. Con il secondo concerto che mi vede impegnato, insieme al Maestro Stefania La Manna, porteremo le overture delle sinfonie più celebri attraverso il pianoforte», dichiara il Maestro Michele Amoroso.

«Suonerò a quattro mani, con il Maestro Michele Amoros, “Dalla fantasia all’Overture”, con musiche di Schubert, Stravinskij, Rossini, Bellini, Puccini, Verdi. Sono organista e ho avuto il piacere di suonare l’Organo presente nella vostra cattedrale della vostra città di Giarre con la quale auspico nuove collaborazioni e la realizzazione di una rassegna internazionale con organisti provenienti da tutto il mondo», dichiara il Maestro Stefania La Manna.





Una proposta inedita e raffinata per sette appuntamenti (ogni mercoledì) che, dal 25 marzo al 17 giugno 2026, saranno accolti dallo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre.

Questo il programma distinto dall’ampio repertorio di musica classica:

(Mercoledì 25 Marzo) Recital pianistico – ore 19:00, “Robert e Clara: Un amore…da suonare!”, Musiche di Robert Schumann, Francesco Zappalà – Pianista; (Mercoledì 15 Aprile) Recital pianistico – ore 19:00, “Dalla Variazione alla Sonata (quasi) moderna”, Musiche di Felix Mendelsshon Bartholdy, Sergei Rachmaninoff e Sergei Prokofiev, Silvio Greco – Pianista; (Mercoledì 29 Aprile) Concerto per chitarra e pianoforte – ore 19:00, Michele Amoroso – Pianista, Nicola Oreri – Chitarrista; (Mercoledì 20 Maggio) Recital pianistico – ore 19:00, “Caratterizzazione e racconto…in musica”, Musiche di Robert Schumann e Franz Liszt, Manuel Cicero – Pianista; (Mercoledì 27 Maggio) Concerto per pianoforte a 4 mani – ore 19:00, Musiche di Schubert, Stravinskij, Rossini, Bellini, Puccini, Verdi, Michele Amoroso – Pianista, Stefania La Manna – Pianista; (Mercoledì 3 Giugno) Recital pianistico – ore 21:00, “In viaggio…tra le forme libere”, Musiche di Mozart, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Raffaele Terlizzi – Pianista; (Mercoledì 17 Giugno) Recital pianistico ore 21:00, “I Giganti della Polifonia e della Forma”, Musiche di Johan Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Ludwig van Beethoven, Dario Rapisarda – Pianista.

Biglietti e Abbonamenti acquistabili presso il Botteghino del Cine Teatro Rex (Via Teatro 14, Giarre):

lunedì e venerdì dalle 09:30 alle 11:30

martedì e giovedì dalle 18:30 alle 20:30

Oppure online su www.liveticket.it

BIGLIETTO SINGOLO CONCERTO € 15,00 (intero) € 13,00 (over 65) € 8,00 (under 18)

ABBONAMENTO € 70,00 (intero) € 60,00 (over 65) € 45,00 (under 18)

Per INFO: 388 304 29 34

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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