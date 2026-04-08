Sulle “strade bianche” del Senese, teatro del XVII Rally della Val d’Orcia, secondo atto stagionale della serie tricolore di specialità, esordio per il giovane talentuoso neo portacolori Alex Lorenzato (Ford Fiesta Rally3), in coppia con Nicolò Lazzarini

New entry in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), in vista del XVII Rally della Val d’Orcia, secondo appuntamento dello spettacolare Campionato Italiano Rally Terra (CIRT). Il prossimo fine settimana, infatti, i colori della scuderia siciliana saranno affidati al neo alfiere Alex Lorenzato, chiamato a calcare per la prima volta i selettivi sterrati del Senese. Reduce da un brillante avvio di stagione, grazie al successo di categoria conseguito oltre un mese addietro al “Città di Foligno”, round d’apertura della serie tricolore, il giovane talento vicentino, classe 2001, affronterà l’imminente impegno toscano ancora al volante della Ford Fiesta Rally3 della PR2 Sport, ritrovando alle note il fido Nicolò Lazzarini.





«Il nostro 2026 agonistico è iniziato nel migliore dei modi, una volta archiviata la trasferta in Umbria. Ora arriva il difficile. Gara del tutto inedita, infatti, il “Val d’Orcia”, così come lo saranno, nel prosieguo, anche l’”Adriatico”, il “San Marino” e il “Nuraghi”. Un aspetto che, in realtà, non mi spaventa. Semmai, un ulteriore stimolo per imparare, crescere e migliorarmi» – ha commentato Lorenzato alla vigilia – «Inoltre, potrò sempre contare sulla sconfinata esperienza di Franco Cunico, mio coach e mentore che, da oltre quattro anni, mi segue passo dopo passo».





Andando al programma della competizione, si partirà nella mattinata di sabato 11 aprile con lo shakedown e la Qualifying Stage; nel pomeriggio, invece, la disputa delle prime cinque prove speciali seguite, l’indomani, da altrettante frazioni cronometrate. Previsto l’allestimento del palco d’arrivo presso Radicofani, dove saranno celebrati i protagonisti dell’intensa due giorni sportiva.





Calendario CIRT 2026

6/7 marzo – 5° Rally Città di Foligno (Pg); 11/12 aprile – XVII Rally della Val d’Orcia (Si); 23/24 maggio – 33° Rally Adriatico (Mc); 19/21 giugno – 54° San Marino Rally; 31 ottobre/1° novembre – 23° Rally dei Nuraghi e del Vermentino (Ot); 27/28 novembre – 5° Rally del Brunello (Si).

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