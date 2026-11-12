Nell’ambito del Rally Coppa Città di Lucca, i portacolori siciliani Craparo-Pintaudi (Mitsubishi Lancer Evo IX) si giocano il titolo in Gruppo N

All’orizzonte, si profila un appuntamento agonistico di assoluto rilievo per un equipaggio portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) atteso al 61° Rally Coppa Città di Lucca, in programma il prossimo fine settimana. La gara, valida quale Finale Nazionale della Coppa Italia Rally ACI Sport, vedrà al via, infatti, l’agrigentino Agostino Craparo (già vincitore dell’edizione 2023, allora “ospitata” dal Rally Lazio Cassino) e il messinese Tino Pintaudi, su Mitsubishi Lancer Evo IX, chiamati di diritto a contendersi il titolo nazionale di classe N4, dopo averlo vinto in ambito regionale, ovvero nella nona (Sicilia) delle dieci zone previste. Una qualificazione più che meritata per l’affiatato binomio isolano e maturata, nel corso della stagione, in virtù di due successi conseguiti ai Rally dei Nebrodi e di Caltanissetta.

«L’intento è quello di affrontare l’impegno nel migliore dei modi, per quanto non abbia mai disputato il “Città di Lucca”. Per quel che mi riguarda, infatti, si tratterà di un esordio su quelle strade in tutto e per tutto» – ha sottolineato Craparo alla vigilia – «Detto questo, non nascondo una certa preoccupazione in merito alle condizioni meteo. Al momento sono proibitive e le previsioni non promettono nulla di buono. Basti pensare che, ora come ora, il noto guado di San Rocco sulla “Pescaglia”, sarebbe impraticabile. Vedremo l’evolversi della situazione nei prossimi giorni».

L’evento sportivo, che richiamerà da tutta Italia i migliori interpreti della specialità distintisi nelle proprie zone d’appartenenza, entrerà nel vivo giovedì 12 novembre, con le operazioni preliminari; mentre l’indomani sarà la volta dello shakedown presso Valgiano al quale, alle ore 19:30, seguirà la cerimonia di partenza nella suggestiva cornice dell’Antico Caffè delle Mura (nonché sede del traguardo), a Lucca. Sabato e domenica, infine, la vera e propria sfida articolata su otto prove speciali, per un totale di 85,47 chilometri cronometrati (trasferimenti esclusi).





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