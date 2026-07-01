Dopo lo stop al “Due Valli”, voglia di riscatto per il giovane portacolori Simone Rappa (Ypsilon HF Rally6), navigato dall’altro siciliano Roberto Interdonato e atteso a un duplice impegno nel prestigioso Trofeo Lancia, nell’ambito del XIV Rally di Roma Capitale, valido per il FIA European Rally Championship e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco





Un contesto sportivo d’eccezione, dall’indubbio blasone e di respiro internazionale. Sarà questo e molto altro il XIV Rally di Roma Capitale, doppiamente valido per il FIA European Rally Championship (ERC) e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), in scena il prossimo fine settimana. Un appuntamento fisso, ormai, per la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) che, per l’occasione, schiererà al via il giovane portacolori Simone Rappa, in lizza nel prestigioso Trofeo Lancia alla guida della Ypsilon HF Rally6 curata dal team Sportec.





Reduce dall’amaro esordio al Rally Due Valli di inizio giugno (ritiratosi dopo una toccata), pur avendo offerto segnali più che incoraggianti in prospettiva, il 19enne figlio d’arte navigato dall’altro siciliano Roberto Interdonato, sarà atteso a un altro debutto nonché a un duplice impegno sugli asfalti capitolini, del Reatino e in parte della Sabina, teatro del secondo e del terzo round del monomarca riservato alle “Rally6”, distribuiti su altrettante tappe in programma. «Archiviato il “Due Valli”, che purtroppo non è finito come avremmo voluto, si riparte. Siamo pronti ad affrontare un’altra sfida inedita, con la voglia di rientrare nell’abitacolo e fare le cose nel modo giusto» – ha sottolineato Rappa alla vigilia – «Il “Roma Capitale” sarà tosto, lungo e molto tecnico, su strade difficili, selettive, da serie europea. In più, saranno di fatto due gare in una, quindi serviranno concentrazione, testa e ritmo dall’inizio alla fine. L’obiettivo è chiaro: fare bene, crescere step by step e soprattutto arrivare in fondo, per capire davvero tutto il potenziale di questa vettura. Speriamo con il piede giusto».





I motori inizieranno a rombare venerdì 3 luglio con lo shakedown presso il comune di Frascati, seguito nel pomeriggio dalla parata lungo le vie della Città Eterna; in serata, nella centrale Via degli Annibaldi sarà celebrata la cerimonia di partenza, dopodiché scatterà la “spettacolare” prova speciale Colosseo ACI Roma nell’area di Colle Oppio. Dopo un aperitivo così ricco, sabato e domenica sarà servito il piatto forte con la disputa delle rimanenti dieci frazioni cronometrate, per chiudere sul palco d’arrivo allestito in Via della Conciliazione, con la Basilica di San Pietro a far da sfondo.





Calendario Trofeo Lancia 2026 – Rally6

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 3/4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 16/18 ottobre – 73° Rallye Sanremo (Im).

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