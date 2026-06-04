Nel Messinese, la scuderia presieduta da Eros Di Prima si presenta al via con otto equipaggi portacolori distribuiti tra vetture moderne e storiche

Sabato pomeriggio lo start ufficiale della gara valida per la Coppa di zona e per i Campionati Siciliani di specialità

Prosegue a spron battuto l’intensa, e sin qui più che soddisfacente, stagione sportiva della Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Il prossimo fine settimana, infatti, si profilerà anche un impegno in terra natia per la scuderia presieduta da Eros Di Prima, presente in forze al 26° Rally dei Nebrodi con ben otto equipaggi portacolori, suddivisi tra vetture moderne e storiche.





Tra le prime, nell’ambito del terzo appuntamento della Coppa ACI Sport 9^ zona, da registrare il rientro di Agostino Craparo dopo sei mesi di pausa. Il pilota agrigentino, detentore del titolo di classe N4, punterà a confermarsi affrontando i selettivi asfalti del Messinese al volante della fidata Mitsubishi Lancer Evo IX, navigato per l’occasione da Tino Pintaudi. Sarà della partita, altresì, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4/R2) che, ritrovando alle note Marco Marin, sarà chiamato a riscattarsi dopo uno sfortunato avvio stagionale, condito da due ritiri (Valle del Sosio e Targa Florio) contraddistinti entrambi da problemi meccanici.





Il lotto sarà completato da Salvo Festosi (Citroen Saxo VTS), con Salvatore Fiolo sul sedile di destra, in lizza tra le Racing Start Plus. Nella sempre affascinante sfida riservata ai modelli d’antan, valida per il Campionato Siciliano di specialità, riflettori puntati sull’affiatato nonché più che esperto binomio formato da “GORDON” e da Totò Cicero, su Ford Sierra Cosworth di 4° Raggruppamento, già vincitore dell’edizione 2025.





Analoga categoria per i locali Gabriele Fiumara (Renault 5 GT Turbo), con Giovanni Marino, e per Giovanni Bonafede (Seat Marbella), con Flavia Vizzarri, desiderosi di distinguersi sulle strade di casa. Nel 3° Raggruppamento, da citare i sempre competitivi fratelli messinesi Luigi e Giovanni Marino, a bordo della “piccolina” A/112 Abarth; per chiudere con Angelo Cinque e Fabrizio Fici, su Fiat 128 Rally di 2° Raggruppamento. L’evento nebroideo scatterà sabato 6 giugno con la disputa di quattro prove speciali seguite, l’indomani, da altre sei frazioni cronometrate; il comune di Sant’Angelo di Brolo sarà il cuore pulsante dell’intera manifestazione nonché sede di partenza e arrivo.

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