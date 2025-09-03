Al via dell’iconica nonché titolata cronoscalata trapanese, i portacolori Rino Giancani (Mini Cooper S) e Ciro Barbaccia (Paganucci BMW), rispettivamente, in lizza tra le auto moderne e tra le storiche

Fervono i preparativi in casa Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) in vista di un appuntamento agonistico di assoluto rilievo. La scuderia presieduta da Eros Di Prima, infatti, sarà in lizza alla 67ª Monte Erice, ultimo round del Campionato Italiano Supersalita nonché valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna girone Sud, in programma il prossimo fine settimana nel Trapanese. Per l’occasione, saranno due i portacolori pronti a cimentarsi sugli scenografici tornanti della “classica” siciliana.





Procedendo con ordine, dopo due anni di assenza, Rino Giancani tornerà a calcare l’asfalto ericino tra le auto moderne. Lo “scalatore” nisseno, al rientro dopo oltre due mesi di stop (l’ultimo impegno risale al Rally di Caltanissetta), concorrerà nel Gruppo Racing Start Plus al volante della Mini Cooper S. Sarà della partita, altresì, l’altro alfiere Ciro Barbaccia ma nell’altrettanto affascinante 10ª Salita Storica Monte Erice, valevole per la serie tricolore riservata ai modelli d’antan. Reduce al pari del compagno di squadra da un lungo stop, il noto pilota-preparatore di Marineo, già vincitore delle prime tre edizioni, punterà a recitare il ruolo di protagonista presentandosi al via alla guida della Paganucci BMW di 4° Raggruppamento, positivamente testata allo Slalom Cozzo Disi del giugno scorso. La competizione, dopo le consuete verifiche tecnico-sportive, entrerà nel vivo sabato 6 settembre con la disputa di due prove cronometrate, utili per apportare regolazioni e migliorie sulle vetture; l’indomani, invece, fuoco alle polveri con la gara vera e propria articolata su altrettante manche ufficiali che, lungo gli iconici 5730 metri del tracciato, delineeranno la classifica finale.

