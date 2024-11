Venerdì 22.11.2024 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 l’Associazione Acto Sicilia-Alleanza contro il Tumore Ovarico ETS e l’AMI associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani-sezione di Siracusa organizzano il convegno formativo e informativo dal titolo “La malattia oncologica in famiglia e il diritto all’oblio” presso la Biblioteca A. Recupero C.O.A.-Palazzo di Giustizia di Siracusa.

A seguito dell’emanazione della L.193/2023 sull’obblio oncologico e dei successivi decreti ministeriali abbiamo ritenuto necessario fare il punto della situazione organizzando questo convegno al fine di approfondire e rilevare gli importanti traguardi raggiunti, ma allo stesso tempo anche i limiti che ancora devono essere superati a tutela dei diritti dei pazienti oncologici e dei loro familiari, così commenta l’avv. Annamaria Motta, Presidente dell’Associazione Acto Sicilia- Alleanza Contro il Tumore Ovarico ETS, la quale ha anche aggiunto questo convegno sarà un momento importante di formazione professionale, ma anche di sensibilizzazione rispetto all’attenzione da prestare alle malattie oncologiche e alla loro prevenzione.

Particolari approfondimenti del convegno riguarderanno l’incidenza della malattia oncologica nell’ambito delle relazioni familiari approfondendo le modifiche alla legge sulle adozioni introdotte dalla legge 193/2023, le tutele del carviger familiare e nelle separazioni con uno sguardo anche alla pari opportunità e alla parità di genere con il contributo scientifico di un gruppo di relatori di prestigio, così ha anche commentato l’Avv. Patrizia La Vecchia, neo eletta responsabile della Sezione AMI di Siracusa.

Una iniziativa nuova e con finalità informative di supporto ai professionisti chiamati a rispondere alle esigenze di tutela in un settore di indubbia importanza ha concluso l avv. Domenico Maravigna Presidente dell’AMI distrettuale di Catania. Il convegno dopo i saluti istituzionali della Dott.sa Veronica Milone, Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Siracusa, l’Avv. Antonio Randazzo, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, dell’Avv. Domenico Maravigna, Presidente A.M.I del distretto di Catania, l’Avv. Olga Diamante, Presidente CPO di Siracusa e l’avv. Elisa Miccichè, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa e responsabile GiovAMI, sarà introdotto e moderato dall’ avv. Patrizia La Vecchia, Responsabile della Sezione Territoriale A.M.I. di Siracusa e dall’avv. Annamaria Motta, Presidente dell’Associazione Acto Sicilia-Alleanza Contro il Tumore Ovarico ETS e socia AMI.

Interverranno come relatori: la dott.sa Rosalia Montineri, Giudice del Tribunale per i Minorenni di Catania, il Prof. Piero Martello, già Presidente del Tribunale del lavoro di Milano, la Prof.ssa Pina Travagliante, ordinario dell’Università di Catania, la Prof.ssa Giusy Scandurra, ordinario dell’Università Kore di Enna e Direttore U.O.C. dell’Oncologia Medica dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, l’avv. Lidia Timpanaro, componente Commissione Famiglia del C.O.A di Catania, l’avv. Raffaele De Vita, delegato della Cassa forense, la dott.sa Sonia La Spina, psico-oncologa UOC Oncologia Medica Osp. Cannizzaro di Catania.

La partecipazione al convegno è gratuita e vedrà la partecipazione non solo degli operatori del diritto, ma anche dei cittadini interessati alle tematiche. E’ stata riconosciuta valida ai fini della formazione continua per gli Avvocati con l’attribuzione di n.3 crediti e n. 1 credito in materia obbligatoria.





Luogo: Biblioteca A. Recupero C.O.A.-Palazzo di Giustizia di Siracus

