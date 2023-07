Due medaglie d’oro per la Palestra Popolare Palermo al Trofeo Bertoletti della Federazione Italiana Powerlifting:

questi i risultati del fine settimana di gare appena trascorso, all’interno del palazzetto dello sport di San Zenone al Lambro, per il prestigioso torneo di panca piana che ha visto sfidarsi i più forti panchisti d’Italia.

Verdiana Mineo, già campionessa in carica e detentrice del record italiano 2022, si riconferma medaglia d’oro nella categoria 76 kg senior con un’alzata di 107,5 kg.

Primo posto con 195 kg sollevati anche per Omar Diallo nella 93 kg senior, anche lui vincitore lo scorso anno e titolare del record.

“Queste medaglie sono una bella soddisfazione per la nostra squadra, sappiamo che per consolidarli bisogna dimostrare impegno, tenacia e forza di volonta’.” Dichiara Verdiana Mineo, atleta e allenatrice della Palestra Popolare Palermo. “Torniamo a casa pronti a ripartire con la preparazione per i prossimi appuntamenti agonistici.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.