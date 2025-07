La rassegna Mondello al tramonto e all’alba quest’anno giunge alla sua seconda edizione e torna, nel golfo palermitano, dal 24 luglio al 3 agosto, ma con delle novità rispetto all’anno precedente. Oltre ai concerti, all’alba e al tramonto, infatti, vi saranno anche momenti di teatro e presentazioni di libri, sempre tra le terrazze dell’Antico stabilimento e l’area pedonale. Ad organizzare l’iniziativa è la VM Agency Group di Vincenzo Montanelli, la Società Italo Belga, gli assessorati alle Attività Produttive e all’Urbanistica e alla Cultura del Comune di Palermo , l’assessorato regionale al Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, per la direzione artistica di Angelo Butera. In occasione di questa edizione Mondello al tramonto e all’alba vedrà il coinvolgimento del Coni, della sezione provinciale di Palermo.

Tutti gli spettacoli al tramonto saranno alle 19.30, quelli all’alba alle 6.





La rassegna prenderà il via il 24 con uno spettacolo del Civitas tango, nell’area pedonale, alle 19.30. Poi il 25 luglio, si prosegue con Anna Bonomolo e il suo progetto Folkage. Il 26 luglio i The Vito Movement (Giovanni Parrinello e Marco Raccuglia trio) e all’alba Francesco Buzzurro. Il giorno dopo, il 27, all’alba sarà la volta di Antonio Zarcone e Pamela Barone trio, e al tramonto Alessandra Salerno con l’attrice Stefania Blandeburgo. Il 28 luglio, all’alba, protagonisti saranno Giuseppe Milici e Amy Spadaro, al tramonto, Mario Incudine Parlami d’amore Mariù. Il 29 luglio, al tramonto, la rassegna prosegue poi con il quartetto di Gianni Gebbia, il 30 luglio, ancora al tramonto Mimmo Cafiero Open Band. Il 31 luglio protagonista Claudio Giambruno quartet, l’1 agosto, Tony Piscopo quartet. Il 2 agosto, invece si riprende con gli appuntamenti all’alba con il quartetto Montalbano e al tramonto Gianni La Rosa e Fala Brasil, il 3 agosto, infine, la rassegna si concluderà all’alba con Pietro Adragna e Francesco Nicolosi e al tramonto con Marcello Mandreucci ed il suo progetto Born in Sicily.

Per la prima volta al festival si aggiunge una rassegna letteraria collaterale, ribattezzata Fiera del libro. E poi un’iniziativa in collaborazione con il Coni.





L’iniziativa in collaborazione con il Coni:

Si chiamerà “Spiagge della salute”, il tour di prevenzione e sport sui lidi italiani. La campagna, in 8 tappe lungo la penisola, prevederà sportelli d’ascolto, consulti medici gratuiti, momenti di aggregazione e tanto sport. A Palermo ( Mondello ) dal 1 al 3 agosto, vi saranno tre gazebi della salute, nei quali opereranno professionisti qualificati: un cardiologo, una nutrizionista ed un fisioterapista. A pochi passi dai gazebi il personale specializzato animerà l’area con attività sportive e di intrattenimento: dal beach volley al fitness, passando per yoga, sup e ballo.





La Fiera del libro:

Il 25, 26 e 27 luglio, si terrà, invece, dalle 19 alle 22, la Fiera del libro, con talk su libri, sempre nell’area pedonale. Vi saranno tre postazioni con libri vintage e per bambini, editori locali e volumi su Palermo.





“Siamo già alla seconda edizione della rassegna, quest’anno più ricca e con nuove iniziative tra le quali assume grande rilevanza, l’inserimento della tappa di tre giorni del tour nazionale della prevenzione medica, un segnale importante per il nostro territorio. Pur tra le tante difficoltà, è per noi importante esserci, in maniera discreta ma efficace”, spiega Antonio Gristina, presidente della Italo Belga.

“Dopo il grande successo dello scorso anno ho sentito l’esigenza, da direttore artistico, di dare alla manifestazione un tema preciso e quindi ho preso in prestito lo slogan dei ragazzi degli anni ’70: pace, amore e musica – spiega Angelo Butera, direttore artistico – .Non soltanto momenti di cultura ed intrattenimento ma anche momenti di riflessione. Non possiamo non pensare ai bambini di Gaza o ai bambini ucraini ed a tutti i bambini del mondo che vivono la terribile esperienza della guerra.

Ogni sera ci sarà un’attrice o un attore che leggerà un breve pensiero di Gandhi, Madre Teresa, Papa Francesco, per un momento di condivisione collettivo”.





“Torniamo dopo il successo dello scorso, con la seconda edizione, con delle novità e nuove iniziative – spiega Vincenzo Montanelli, della VM Agency – .L’obiettivo è sempre quello di animale e dare valore all’area pedonale, nel rispetto dell’ambiente. E questo è il tema scelto per l’edizione. Rispetto per l’ambiente, delle aree pedonali, delle coste e dei fondali marini. Ogni anno riproporremo una tematica che condivideremo con tutti i soggetti coinvolti”.

Luogo: Mondello

