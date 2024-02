CATANIA- Il settore dei matrimoni in Sicilia si profila come un potente propulsore per l’economia e il turismo nel 2024. L’isola è tra le mete più ambite nel contesto del wedding destination e accoglie sposi provenienti da ogni parte del mondo, come evidenziato dal Centro Studi Turistici dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy.

Le prospettive nazionali per il 2024 sono incoraggianti, con una previsione di aumento dell’8,8%, corrispondente a 1.200 eventi in più rispetto all’anno precedente. In questo scenario, Catania assume il ruolo di capitale dell’eccellenza nel Wedding Design grazie al corso di formazione ideato per presentare in esclusiva le ultime tendenze della stagione dei matrimoni. Il WDC, Wedding Design Course, ideato da Luca Melilli e Franco Cannata di Panta Rhei Wedding, che si è tenuto a Catania presso il SAL dal 13 al 17 febbraio, è stato un autentico momento di ispirazione, culminato con un indimenticabile Gala Dinner in cui sono state svelati in esclusiva gli ultimi trend della stagione 2024.

Fiocchi, tessuti di velluto, candele, vasi monofiore, cocktail brandizzati con una cialda commestibile, biglietti personalizzati, messaggi vocali, intrattenimento, musica e danza sono stati i protagonisti della cerimonia conclusiva del corso di formazione dedicato a imprenditori, Flower Designer e aspiranti Wedding Planner.

Rivolto a 25 professionisti provenienti da ogni parte d’Italia, il WDC non è stata soltanto un’opportunità di apprendimento, ma anche un nuovo modo per creare connessioni nel settore.

In occasione del 18º anniversario della loro carriera, Franco Cannata e Luca Melilli, tra i primi 50 Wedding Designers a livello globale, hanno scelto di condividere la loro preziosa esperienza con una nuova generazione di professionisti. Cinque giorni intensi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche hanno fornito ai professionisti del settore le competenze essenziali per realizzare eventi indimenticabili. Il corso ha toccato diverse aree tematiche, dalla fase di apertura dell’attività, alla scelta dei fornitori, dalla promozione del proprio personal branding alle competenze tecniche, coinvolgendo numerosi professionisti del settore degli eventi provenienti da ogni parte d’Italia. Tra i docenti del corso, event manager, wedding planner, hair stylist, make-up artist, chef, personale di sala, illustratori, florovivaisti, wedding Flowers ed esperti della comunicazione. I 25 corsisti hanno vissuto un’esperienza immersiva nell’arte del design per matrimoni, partecipando attivamente alla progettazione e all’allestimento della cena di Gala creando un’atmosfera da sogno. Il Gala Dinner, con migliaia di rose rosa profumate e giochi di luci, ha consentito ai protagonisti e ai loro accompagnatori di vivere un’esperienza da sogno. La cena, in realtà, è stata molto più di una semplice chiusura di corso in cui sono stati consegnati i diplomi; è stata un’eccezionale manifestazione artistica che ha saputo unire creatività ed estetica in un’esperienza straordinaria. La presenza di 30 ballerini ha aggiunto un tocco magico, trasformando l’evento in un momento indimenticabile in cui l’arte si è fusa con altri elementi, regalando a tutti i presenti un’atmosfera unica e coinvolgente.

I matrimoni e gli eventi contemporanei si evolvono in affascinanti cene spettacolo, arricchite da coinvolgenti momenti di intrattenimento.

Il Gala Dinner ha dimostrato come l’organizzazione di un matrimonio possa essere considerata una forma d’espressione artistica, trasformando ogni dettaglio in un momento significativo e indimenticabile. Panta Rhei continua a essere un faro di ispirazione e formazione per la prossima generazione di professionisti del settore, contribuendo a consolidare la Sicilia come una delle destinazioni di elezione per matrimoni con sposi provenienti da tutto il mondo. Adesso tutte le attenzioni sono rivolte verso l’isola, il settore dei matrimoni emerge come un ulteriore fulcro trainante per il turismo e l’economia siciliana.





