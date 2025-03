Sinistra Italiana ha inviato la seguente lettera alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania perché non venga più concessa la villa Bellini per i concerti organizzati dal comune di Catania.

“Come ogni anno il comune di Catania si appresta a presentare alla S. V. la richiesta di autorizzazione per l’utilizzo del giardino Bellini, per realizzarvi opere che intervengono con pesanti modifiche dell’intera area.





Il giardino Bellini è oggi un luogo classificato area di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136, comma 1b, del decreto legislativo n. 42/2004, che costituisce il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Da due anni il comune di Catania ha ritenuto di dovervi organizzare una rassegna musicale estiva, composta da molti concerti che vedono la partecipazione di oltre 5.000 persone, senza alcuna considerazione che il giardino Bellini è l’unica area a verde del centro storico di cui i cittadini catanesi possano godere.





In quel periodo estivo, tra l’altro, il giardino diventa un cantiere edile e viene regolarmente chiuso al pubblico ed alle famiglie catanesi: un bene comune diventa a gestione privatistica, a totale servizio di organizzatori di eventi a pagamento, che generano così profitto a scapito degli interessi e dei bisogni della collettività.

L’area a verde più importante della città viene così trasformata in un’arena e sottoposta ad un notevolissimo sovraccarico antropico, a causa dell’afflusso di numerosi partecipati agli eventi.

A seguito di ogni concerto infatti, anche nella migliore delle ipotesi, il giardino Bellini risente del flusso di migliaia di persone ed il suo delicato equilibrio viene sistematicamente violato, mettendo a rischio l’esistenza stessa di questa importante area della città.





Per tali ragioni invitiamo la S. V., ai sensi dell’art. 146 della superiore legge, a negare l’autorizzazione a tenere concerti in questa che rimane l’unico polmone di verde a disposizione delle famiglie catanesi.

Il comune di Catania potrà certamente approntare altre e più adeguate aree per la realizzazione di detti concerti, senza mettere a rischio un patrimonio inestimabile ed insostituibile come il giardino Bellini.”

Catania 24 marzo 2025

Il Segretario provinciale Il Segretario cittadino

Giolì Vindigni Marcello Failla

