Ecologia integrale in tutte le sue declinazioni: nella giustizia e nella pace ma anche nella cura della persona e del creato. A partire da questi argomenti giovani e famiglie verranno coinvolti nei laboratori del Gonzaga CITY Day di quest’anno.

Per l’occasione, infatti, all’insegna dell’incontro, della scoperta e della festa, si svolgeranno laboratori e attività gratuite aperte a tutta la città. L’obiettivo è quello di fare sperimentare ai bambini/e, ai giovani e alle famiglie occasioni di creatività, di sport, di divertimento e di gioco intergenerazionale ed inclusivo. Per l’occasione, sabato 18 Aprile, dalle 9:30 alle 12:45, sono previste diverse attività ludiche e sportive negli ampi spazi verdi del Campus. Per partecipare occorre registrarsi al seguente link: https://gonzagacampus.it/city-day





I laboratori sono suddivisi per fasce d’età: dal nido ai licei, dalla pre school al diploma programme. Il programma prevede l’accoglienza dalle ore 9:30 alle 10:00. Si potranno provare varie attività sia laboratoriali che sportive. All’arrivo, i partecipanti riceveranno una mappa con le indicazioni dei vari laboratori. Sono invitati a partecipare giovani, genitori, docenti, personale non docente, membri di gruppi e associazioni ignaziane.

Tra novità di quest’anno, ci sarà un momento particolarmente intenso carico di significato: la premiazione del primo Memorial di calcio dedicato al piccolo Enrico. Fin dai giorni successivi alla sua prematura morte, la comunità del Campus ha custodito, infatti, la sua memoria dedicandogli il parco dell’infanzia Il Memorial vuole, adesso, ricordare Enrico attraverso luoghi ed esperienze che parlano di crescita, amicizia, gioia condivisa e cura dei bambini/e. Il torneo, patrocinato dalla Polisportiva Gonzaga, si svolgerà a partire dalle ore 14.00 di venerdì 17 aprile e proseguirà nella mattinata di sabato 18 aprile dalle ore 10.00.





Durante il Memorial sarà possibile partecipare all’estrazione di un pallone e di maglie autografate del Palermo FC. L’estrazione si terrà il 17 aprile sulla base dei primi tre numeri del Lotto sulla ruota di Palermo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza, contribuendo a trasformare un ricordo caro in un gesto concreto di solidarietà. I biglietti saranno disponibili presso la segreteria della Polisportiva Gonzaga.





“Per noi, parlare di ecologia integrale significa tenere insieme la cura della persona e la cura del creato, l’attenzione ai percorsi di crescita e la responsabilità verso il mondo che abitiamo, coltivando il senso di giustizia e di pace – afferma p. Vitangelo Denora, direttore generale del Gonzaga Campus -. Significa educare a uno sguardo capace di custodire la vita nella sua interezza, riconoscendo quanto oggi il ‘grido della terra’ e quello delle tante fragilità umane ci interpellano in profondità. Siamo convinti che questa giornata possa essere non solo un tempo bello da condividere tra di noi ma anche un’occasione preziosa da offrire ad altre famiglie della città perché possano conoscere, più da vicino, la proposta educativa del Gonzaga e il clima di comunità che la sostiene. Desideriamo condividere con voi una giornata di incontro, scoperta e festa”.

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