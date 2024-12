“Siamo orgogliosi e onorati di essere misilesi come voi, e di ospitarvi qui, oggi, per questo riconoscimento doveroso, per il vostro gesto, per la vostra esperienza di salvataggio in mare, una missione umanitaria che ha permesso di portare in salvo, con non poche difficoltà, 79 persone a bordo della vostra imbarcazione a circa 40 miglia da Lampedusa”.

Con queste parole, il sindaco Salvatore Tallarita e la presidente del Consiglio Comunale, Michela Di Gaetano, hanno dato il benvenuto sabato pomeriggio nella sala consiliare “Alberto Giacomelli” ad Agata Novara e al marito Leonardo Stabile, skipper della ‘Safira 2’, protagonisti di un’iniziativa importante con la nave Mediterranea per la missione SavingHumans, che incarna il senso più profondo di valori quali la speranza e l’umanità.

Alla presenza di un pubblico attento, è stata raccontata nel dettaglio la difficile avventura in mare che si è conclusa a lieto fine per queste vite umane in cerca di salvezza e di un futuro migliore: 79 persone che galleggiavano a malapena su un gommone con i tubolari già parzialmente sgonfi, senza propulsione e imbarcando acqua, letteralmente inzuppate di benzina.

La serata si è conclusa con un messaggio sul tema, più che mai attuale, dell’integrazione: “non criminalizziamo la solidarietà”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.