C’è anche la Siracusa tra i protagonisti di ArteGenova 2026, una delle principali fiere italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea. L’artista siracusano Alessandro Vinci ha preso parte alla 20ª edizione della manifestazione, presentando una nuova serie di opere che hanno attirato fin da subito l’attenzione del pubblico e degli operatori del settore.





Lo stand dell’artista si è distinto per un vero e proprio tripudio di dipinti, frutto di una ricerca pittorica personale che affonda le radici nella sensibilità mediterranea e nella cultura visiva del Sud Italia. Già dal vernissage si sono registrate vendite e numerose richieste, segno di un forte interesse verso il suo lavoro anche in ambito fieristico.





Nato a Siracusa, Alessandro Vinci porta nel suo percorso artistico un legame profondo con la Sicilia, con il suo paesaggio, la luce e la dimensione emotiva tipica della tradizione mediterranea. Oggi dirige il suo Atelier e laboratorio a Novara, in piemonte, ma continua a rappresentare con orgoglio le proprie origini siciliane all’interno dei principali contesti espositivi nazionali.





Fondatore del progetto Quadri Su Commissione, Vinci realizza opere personalizzate per privati, architetti e collezionisti attraverso un processo creativo strutturato e su misura, che parte dall’ascolto e si traduce in dipinti unici pensati per dialogare con lo spazio e con la storia personale del committente.





La partecipazione ad ArteGenova ha rappresentato anche l’occasione per presentare questo modello innovativo al pubblico della fiera, confermando come il mercato dell’arte sia sempre più attento a progetti capaci di unire qualità artistica, identità culturale e visione imprenditoriale.





«Partecipare ad ArteGenova è stato un momento importante. Portare il mio lavoro in un contesto così autorevole e vedere l’interesse concreto del pubblico, già dal primo giorno, mi conferma che l’arte su commissione non è solo decorazione, ma un modo serio e strutturato di fare impresa culturale. Il mio obiettivo resta lo stesso: creare opere che abbiano un senso reale per chi le vive ogni giorno», racconta Alessandro Vinci.





Con una presenza consolidata sui social e una community in costante crescita che supera il milione di visualizzazioni mensili sui suoi canali, Vinci rinnova così l’interesse verso il proprio lavoro anche fuori dal contesto digitale.





Per Siracusa e per la Sicilia si tratta di un risultato significativo, che testimonia come un artista nato nel territorio possa affermarsi all’interno di uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’arte contemporanea, portando con sé l’identità culturale dell’isola.

