Il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone ha deliberato l’istituzione di un “Gruppo di lavoro rischio aggressioni” per la promozione ed il coordinamento di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, comunicazione e formazione contro gli atti di violenza nei confronti degli operatori sanitari.

“In occasione della “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari” che si celebra il 12 marzo di ogni anno – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone – vogliamo ribadire il nostro impegno per fronteggiare questo fenomeno.

A seguito dell’individuazione del Gruppo regionale di coordinamento istituito con decreto dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, la recente entrata in vigore del decreto legge del Ministero della Salute n. 137 dell’1 ottobre 2024 e l’emanazione delle linee guida regionali – spiega il direttore generale – abbiamo istituito un Gruppo di lavoro aziendale in ottica multidisciplinare e trasversale per l’analisi del fenomeno nel territorio siracusano e la realizzazione di una massiva campagna di prevenzione.

Il target di popolazione da raggiungere – aggiunge il manager – è stato esteso maggiormente anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico provinciale per sensibilizzare, anche attraverso le nuove generazioni e le loro famiglie, su un fenomeno dilagante che si registra con particolare veemenza soprattutto nelle Aree di Emergenza-Urgenza. Medici, infermieri, operatori sociosanitari profondono il loro impegno 24 ore su 24 per garantire la salute della popolazione.

Le aggressioni fisiche e verbali, oltre ad essere reato, sono atti incivili che vanno contro l’interesse degli stessi pazienti e della collettività e, per tale ragione, devono essere combattuti con una importante opera di sensibilizzazione”.

L’Ufficio Scolastico provinciale ha reso disponibile la piattaforma scuola/famiglia per la pubblicazione delle locandine informative del Ministero della Salute, Federfarma Siracusa e l’Ordine dei Medici di Siracusa hanno reso possibile la diffusione del materiale divulgativo attraverso tutte le farmacie afferenti all’ambito territoriale di competenza e gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri.

Manifesti, locandine e brochure sono stati affissi e diffusi in tutte le strutture sanitarie aziendali e attraverso le pagine social. Nel sito internet è stata creata una sezione dedicata accessibile dal seguente link: https://www.asp.sr.it/ASP-comunica/Notizie/Gruppo-di-Coordinamento-Regionale-per-la-prevenzione-degli-atti-di-violenza-e-delle-aggressioni-verbali-e-o-fisiche-a-danno-degli-operatori-sanitari-delle-strutture-sanitarie-pubbliche-della-Regione-Siciliana raggiungibile anche inquadrando con il cellulare il QR-Code pubblicato su tutto il materiale informativo.

