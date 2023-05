La recitazione non è fatta solo di parole, costumi, luci e un palcoscenico. Necessita di concentrazione costante e mirata, dedizione e allenamento. Anche esprimersi in maniera semplice e naturale ha bisogno di grande lavoro e di grande preparazione.

L’associazione teatrale “Le Muse” propone dei percorsi di approfondimento relativi a singoli aspetti della recitazione. Dedicati a chi sta già facendo formazione teatrale ma anche a chiunque voglia approfondire le proprie doti espressive. Prossimo appuntamento SABATO 20 MAGGIO.

L’ incontro si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e sarà incentrato su

” PRESENZA SCENICA E CREAZIONE ARTISTICA “.

Il lavoro prevede un approfondimento di strumenti e tecniche che consentono di esprimersi in modo sciolto e sicuro individualmente e all’ interno di un gruppo di lavoro.

Un modo per arricchire costantemente l’ offerta formativa, che ha all’ attivo differenti percorsi per bambini, ragazzi e adulti curati da Giusy Corleone, docente e Presidente dell’ associazione e Valentina Todaro, attrice teatrale.

Per informazioni e iscrizioni:

320 7910463

380 2029649

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.