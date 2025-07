Una memoria viva che vuole essere un modello propositivo e costruttivo per i diritti e la cura delle persone con disabilità. E’ Salvatore Crispi, per anni alla guida del Coordinamento regionale H, ricordato nel volume di Salvatore Migliore “Salvatore Crispi. Un generoso combattente a difesa dei diritti delle persone con disabilità”. A dieci anni dalla sua morte, è stato presentato pure il progetto di istituire nella Regione Siciliana un Assessorato regionale per la disabilità come avvenne nel 2018, con l’istituzione del Ministero per la disabilità, sia pure senza portafoglio. La presentazione del libro e del progetto è avvenuta lo scorso 26 giugno a Villa Niscemi. L’incontro, moderato dal vicepresidente del Coordinamento Rosario Fiolo, è stato molto ricco di testimonianze. All’evento sono intervenuti, infatti il fratello Maurizio Crispi, Rosario Fiolo, Stefania Campanella, Salvatore Di Giglia e Rosa Foti. Il Coordinamento H oggi si chiama Coordinamento fra gli ETS per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.





Per l’occasione un messaggio è stato inviato da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che aveva conosciuto Salvatore Crispi.

“Anche io voglio ricordare l’amico Salvatore Crispi per la sua capacità di vedere il mondo della disabilità in maniera ampia – ha dichiarato l’assessore comunale alle Attività Sociali Mimma Calabrò – tenendo conto però, sempre, delle diverse specificità. Oggi siamo chiamati a rispondere in maniera sempre più concreta a tutti gli aspetti della disabilità”.

“La memoria non è nostalgia: è ciò che ci radica e ci orienta – ha detto Marilina Munna, presidente del Coordinamento fra gli ETS per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella Regione Siciliana -. È ciò che tiene insieme la storia e il futuro. Con Salvatore, il Coordinamento è diventato una rete viva, fatta di associazioni e strutture che hanno imparato a camminare insieme, a parlare una lingua comune, a costruire obiettivi condivisi. Fare rete, per lui, non era solo una strategia, ma una scelta etica. Una forma di responsabilità collettiva. Oggi il Coordinamento H non è solo un’organizzazione: è una storia condivisa, fatta di volti, idee, battaglie, conquiste e visioni. Ogni volta che ci incontriamo, che costruiamo, che proponiamo, Salvatore è con noi. Nelle parole che usiamo, nei valori che difendiamo, nelle scelte che facciamo”.





Salvatore Migliore, è stato dirigente presso l’Assessorato regionale alla Famiglia occupandosi in modo prevalente di disabilità. “Salvatore Crispi era una persona intelligente, competente e molto determinata – ha sottolineato Salvatore Migliore, autore del libro e promotore del progetto proposto alla regione -. Malgrado la sua grave disabilità, è stato per tanti anni un forte combattente a difesa dei diritti delle persone con disabilità. Il suo desiderio forte era proprio quello di avere un assessorato regionale per le disabilità. Ad oggi, come diceva anche lui abbiamo una normativa, ritenuta la migliore d’Europa, attuata molto parzialmente. Una nuova normativa – l-227/21 – D.L.vo 62/24 alza ulteriormente il livello della qualità e, quindi l’esigenza di un quadro organizzativo migliore di quello attuale. La proposta di un Assessorato regionale per le disabilità dovrebbe costituire la risposta organizzativa adeguata per rendere effettive le interessanti prestazioni previste dalla normativa in vigore”.





L’organizzazione dell’evento è stato il frutto di un lavoro corale. La cooperativa sociale CAPP, in particolare, ha sostenuto le spese per la pubblicazione del libro. Inoltre, alla giornata hanno dato un loro contributo le altre realtà aderenti al Coordinamento: CAPP Coop. Soc. Ass. Afadi Ets/Aps – AISM Onlus Sicilia – Ass. 5atuttotondo Ets/Aps – Ass. Sportiva Le Aquile Palermo – Ass. Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile Onlus – AGSAS Associazione genitori soggetti autistici – AUTISMI Coop. Sociale – Associazione Famiglie Persone Down AFPD –– U.I.C. Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti –Azione Handicap onlus – Associazione Pegaso Onlus – Arcidiocesi di Palermo- Servizio Pastorale persone disabili – Centro d Accoglienza per disabili Pietro Marcellino Corradini – Onlus – Cooperativa Sociale LiberaMente _ Cooperativa Sociale Idee in Movimento – Cse Club Garden APS, Cooperativa Sociale La Fraternità.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.