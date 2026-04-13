Si è svolto presso l’aula Galilei dell’I.I.S “Leonardo” di Giarre, il convegno dal titolo “L’avocado dall’Etna al mondo”, un’iniziativa rivolta agli studenti, con l’obiettivo di approfondire le potenzialità di una coltivazione sempre più strategica per il territorio e per il futuro occupazionale delle nuove generazioni.

L’incontro odierno, moderato dal patron del premio Sandro Vergato, rientra nell’ambito del Premio “L’ Avocado d’ Argento”, iniziativa patrocinata dall’ Assessorato all’ Agricoltura della Regione Sicilia e dal Comune di Giarre, in cui è stato coinvolto l’ I.i.s “Leonardo” sede Mazzei, quale istituto d’ eccellenza del territorio.





La dirigente scolastica, la dottoressa Tiziana D’Anna ha dato i saluti e ha accolto gli illustri relatori e gli ospiti, tra cui il primo cittadino giarrese, Leo Cantarella, insieme all’ assessore Giuseppe Cavallaro e al vicepresidente del consiglio comunale, Raffaele Musumeci. La preside nel corso del suo intervento ha evidenziato l’importanza di orientare gli studenti verso ambiti in crescita come quello agroalimentare. Ha ribadito come l’agricoltura moderna, supportata da ricerca, tecnologia e sostenibilità, possa rappresentare una valida alternativa occupazionale, capace di valorizzare il territorio e le competenze delle nuove generazioni. “L’avocado e le colture tropicali – ha detto-stanno dimostrando che anche in Sicilia è possibile innovare l’agricoltura, creando valore e nuove prospettive di lavoro per i giovani. Investire oggi in questo settore significa costruire un’agricoltura moderna, sostenibile e capace di competere sui mercati internazionali”.





L’incontro ha acceso i riflettori sull’importanza della coltivazione dell’avocado, come ha spiegato il docente universitario dell’Unict, Alberto Continella, un frutto che negli ultimi anni ha conosciuto una diffusione crescente anche in Italia, in particolare nelle aree vocate come quelle alle pendici dell’Etna. Grazie alle condizioni climatiche favorevoli, questo territorio si sta affermando come un punto di riferimento per una produzione di qualità, capace di competere nei mercati internazionali. Durante il convegno è emerso, come l’avocado rappresenti non solo una risorsa agricola, ma anche un’opportunità concreta di sviluppo professionale. Dalla coltivazione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e all’export, la filiera offre numerosi sbocchi lavorativi per i giovani, incentivando percorsi imprenditoriali innovativi e sostenibili. In questo contesto, investire nel settore agricolo significa guardare al futuro con una prospettiva concreta e dinamica.





Ampio spazio è stato dedicato anche alle proprietà organolettiche dell’avocado, definito a pieno titolo un superfood, durante l’intervento della professoressa Sapienza, docente dell’istituto Alberghiero di Giarre. Ricco di grassi “buoni”, vitamine, minerali e antiossidanti, il frutto si distingue per il suo elevato valore nutrizionale e per la sua versatilità in cucina. Il suo sapore delicato e la consistenza cremosa lo rendono protagonista di numerose preparazioni, contribuendo al suo successo globale. Non a caso, l’avocado è oggi considerato un frutto iconico, simbolo di uno stile di vita sano e moderno. La sua immagine è fortemente associata al benessere, alla sostenibilità e alle nuove tendenze alimentari, elementi che ne rafforzano ulteriormente il valore economico e culturale.





Particolarmente interessante è stato l’intervento del presidente della Coldiretti di Catania, Andrea Passanisi, figura di riferimento dell’imprenditoria giovanile legata alla coltivazione di frutti tropicali in Sicilia. Nel suo intervento ha sottolineato come questo settore rappresenti una concreta opportunità di crescita economica e occupazionale per il territorio.

Il convegno si è rivelato quindi un’importante occasione di formazione e orientamento per gli studenti, che hanno potuto conoscere da vicino una realtà in espansione e ricca di prospettive. “L’avocado dall’Etna al mondo”, non è solo un titolo evocativo, ma una concreta visione di sviluppo che parte dal territorio per aprirsi a scenari globali.

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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