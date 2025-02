Due sportelli del Centro per l’impiego sono stati inaugurati questa mattina a Balestrate e a Borgetto, in provincia di Palermo. A tagliare il nastro l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, insieme ai rispettivi sindaci, Vito Rizzo e Roberto Daví. Presente anche il direttore del dipartimento regionale del Lavoro, Ettore Foti.

A Balestrate, lo sportello è virtuale. L’utente munito di Spid, recandosi nella sede del Comune il lunedì e il venerdì, dalle 9 alle 13, e il mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, troverà un totem e, assistito da un impiegato appositamente formato, potrà interfacciarsi con un operatore del Cpi di Partinico e reperire così tutte le informazioni.

A Borgetto, invece, gli uffici si trovano nella sede del Comune e saranno aperti il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13. Giorni e orari potranno successivamente variare in base alle esigenze dell’utenza.

“L’apertura di questi due sportelli – dichiara l’assessore Albano – rientra nel programma di promozione dell’occupazione in tutte le aree della regione, assicurando anche alle persone che vivono in zone più isolate la possibilità di accedere a servizi essenziali, come la consulenza su opportunità lavorative e il sostegno nella creazione di reti professionali. Le politiche attive del lavoro, quindi, non sono solo una risposta immediata alle esigenze occupazionali, ma un investimento nel futuro delle comunità locali, volto a generare opportunità, anche attraverso il reinserimento lavorativo e il supporto all’autoimprenditorialità, e a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini”.

Gli sportelli offriranno servizi di prima accoglienza e di informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, prima iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili e tutti i servizi propri dei Centri per l’impiego.

