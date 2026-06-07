“In Sicilia sono 196 mila, almeno 196 mila, le lavoratrici e i lavoratori fantasma nel settore agricolo. Senza contratti, senza tutele, spesso schiavizzati dalla mafia dei campi. Il dato sulla manodopera in nero, evidenziato da uno studio della Cgia di Mestre, conferma le nostre denunce e rilancia le nostre proposte mentre ci chiediamo se davvero esista una volontà diffusa, comune, di estirpare questa malapianta”.

Così Enzo Savarino, segretario generale della Uila Sicilia, commenta il rapporto sul “lavoro nerissimo” in Italia diffuso ieri dall’associazione di imprese Cgia di Mestre. L’esponente sindacale aggiunge: “Nessuna sorpresa nel leggere che la nostra sia una delle regioni dove l’irregolarità è più marcata e che l’Agricoltura nell’Isola sia il secondo fattore di questa ormai cronica condizione di emergenza legale, sociale, civile. Contro ogni forma di sfruttamento, contro i predatori di dignità e diritti, non basta l’impegno di magistratura e forze dell’ordine che spesso devono fare

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