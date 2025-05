Domenica 11 maggio, sempre alle ore 18.30, torna il ciclo “Famiglie a teatro” al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva, con la direzione artistica di Cettina Sciacca.

Di scena è una delle più affascinanti favole di Esopo, “La Lepre e la Tartaruga”, una drammaturgia di Lara Torrisi, regista dello spettacolo, che affronterà tematiche come il bullismo fra i ragazzini e l’importanza dell’amicizia e della gentilezza.

Sul palco la compagnia catanese Buio in Sala: Asia Caruso, Andrea Luvarà, Martina Porto, Giada Romano. Brani di Amelia Martelli. “In questa versione – spiega Lara Torrisi – Esopo prende le vesti di un maestro di teatro in una scuola, con il compito di affrontare un bullo che deride i compagni. Nella vita si incontrano molti ostacoli e saltarli non è sempre facile, ma facendolo insieme senza lasciare indietro nessuno si possono raggiungere grandi risultati”.

Biglietto unico 15 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it





Luogo: Nuovo Teatro Val D’Agrò, via E. Orlando, SANTA TERESA DI RIVA, MESSINA, SICILIA

