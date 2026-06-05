Secondo le ultime stime basate sulle proporzioni Istat, la povertà assoluta a Palermo colpisce ben 28 mila famiglie, superando il 10 per cento della popolazione residente.

Di fronte a questo scenario di profondo disagio sociale, Confartigianato Palermo e Anap, guidate dal profondo valore della condivisione, hanno scelto di scendere in campo per offrire un momento di serenità e vicinanza a chi si trova in stato di bisogno.

Il prossimo 9 giugno, alle ore 13,30, la storica cornice del Comando Legione Carabinieri Sicilia, in Corso Vittorio Emanuele 475 a Palermo, ospiterà l’iniziativa “Pranzo solidale – Insieme per il territorio e la legalità”, un evento speciale nato con l’obiettivo concreto di regalare un momento di felicità e condivisione a 50 persone in condizioni di fragilità economica e sociale.





L’iniziativa punta a costruire un ponte e un’occasione di incontro sinergico tra le istituzioni, il tessuto associativo e la comunità locale che ogni giorno operano a supporto degli ultimi, promuovendo parallelamente una cultura della legalità fondata sulla partecipazione attiva e sulla responsabilità condivisa.

Il pranzo solidale vedrà la partecipazione e il confronto di importanti figure istituzionali, civili e religiose del territorio palermitano. All’evento prenderanno parte: Giuseppe Claudio Terruso, presidente di Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo, Camillo Alessi, presidente provinciale Anap. Il momento di incontro si arricchirà degli interventi del Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, del Colonnello Scattaretico, capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Sicilia, e di don Salvatore Falzone, cappellano militare. Il mondo ecclesiastico e del terzo settore sarà rappresentato da monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, e da don Pino Vitrano, da anni impegnato in prima linea alla guida della Missione di Speranza e Carità.

All’evento interverranno anche i rappresentanti dell’associazione Onlus La Casa del Sorriso e della stessa comunità Missione di Speranza e Carità, due realtà che quotidianamente combattono il disagio e la marginalità sociale in città.





Il valore sociale del progetto si arricchisce grazie al coinvolgimento delle nuove generazioni, dato che il servizio in sala sarà interamente curato dagli studenti dell’Istituto Euroform – Scuola Alberghiera di Carini. I ragazzi contribuiranno all’iniziativa mettendo in pratica le competenze professionali acquisite nel proprio percorso formativo, offrendo un importante esempio di partecipazione attiva e cittadinanza responsabile.

Il “Pranzo Solidale” si conferma così come un modello virtuoso, dimostrando come la collaborazione tra forze dell’ordine, volontariato, associazioni e giovani possa generare percorsi reali di inclusione, sostegno alle persone e valorizzazione dei principi di legalità e solidarietà che costituiscono il fondamento di una comunità più forte e coesa.

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