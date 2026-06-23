Educare alla legalità significa costruire comunità, promuovere il rispetto delle regole e formare cittadini consapevoli. Con questo obiettivo l’Oratorio Salesiano di Ragusa promuove la Giornata della Legalità, in programma nell’ambito del progetto “Condividere sogni per crescere insieme”, un’iniziativa che vedrà protagonisti bambini, ragazzi, famiglie, istituzioni civili, militari e religiose.

L’evento prenderà il via alle ore 16.00 con l’apertura del Grest estivo. A inaugurare ufficialmente la giornata, alle ore 16.30, sarà la presenza di S.E. Prefetto di Ragusa, dott.ssa Tania Giallongo, la cui partecipazione darà l’avvio formale alle attività all’interno del cortile dell’Oratorio. Da quel momento, lo spazio si animerà con laboratori ludici ed educativi dedicati alla conoscenza delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, che incontreranno i giovani partecipanti per illustrare il proprio servizio alla collettività e condividere momenti formativi sul valore della responsabilità e della cittadinanza attiva.





Il momento più significativo della giornata coinciderà con l’intitolazione dello spazio verde denominato “Il giardino della legalità”, prevista alle ore 18.30.

Questo momento solenne vedrà l’arrivo e lo schieramento delle massime autorità dei corpi armati della provincia, che si uniranno alle altre autorità civili presenti per dare inizio alla cerimonia ufficiale con i saluti istituzionali. Il Giardino nasce come luogo simbolico per custodire e trasmettere alle nuove generazioni i valori della giustizia, del coraggio civile e della memoria.

Successivamente, alle ore 19.00, le autorità si raduneranno presso lo spazio verde adiacente l’Istituto Salesiano per la scopertura della targa collocata sotto l’”Albero della Legalità”. A compiere questo gesto saranno due ragazzi dell’Estate Salesiana 2026, a sottolineare il ruolo centrale delle nuove generazioni nella costruzione di una società fondata sui valori della giustizia e della solidarietà.





Al termine della scopertura della targa, i mezzi delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine renderanno omaggio all’iniziativa con un simbolico giro di sirene, espressione della vicinanza delle istituzioni al percorso educativo promosso dall’Oratorio.

La manifestazione si concluderà alle ore 20.00 con la benedizione del “Giardino della legalità” e il rientro dei partecipanti nel cortile dell’istituto.

«La legalità non si insegna soltanto attraverso le parole, ma soprattutto attraverso esperienze concrete che permettono ai giovani di incontrare testimoni credibili e istituzioni vicine ai loro bisogni» – dichiara don Enrico Frusteri Chiacchiera Direttore dell’Opera Salesiana di Ragusa.





«Con il “Giardino della legalità” vogliamo lasciare un segno tangibile del nostro impegno educativo, un luogo che richiami ogni giorno il valore della responsabilità, del rispetto e del coraggio di scegliere il bene comune» ricordano i membri del gruppo Capaci di Raccontare.

«L’incontro tra giovani e istituzioni rappresenta una straordinaria opportunità di crescita – aggiunge Carla Belluardo, coordinatrice del progetto “Condividere sogni per crescere insieme” –. Attraverso questa giornata desideriamo rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere una cultura della legalità che nasca dall’ascolto, dalla partecipazione e dalla collaborazione tra tutte le realtà del territorio».

L’Oratorio Salesiano di Ragusa invita la cittadinanza, le famiglie e gli organi di informazione a partecipare a questa significativa iniziativa, che si propone di trasformare la memoria e l’educazione in strumenti concreti per costruire il futuro.

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