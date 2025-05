Les Florettes, un coro interamente femminile diretto da Flora Faja e rappresentato da donne che hanno in comune la passione per il canto con un progetto di musica swing che viaggia dagli anni ’30 agli anni ’50.



Domenica 18 Maggio, alle 18:00, presso Ex Palazzo Valguarnera Marchesi di Santa Lucia, piazza Bellini 5 – Palermo, Edificio del ‘700 magistralmente ristrutturato dal grande valore artistico e monumentale.







Evento in beneficenza promosso da Servizi Immobiliari Sicilia e Flora Faja a favore dell’Associazione Le Onde Ets, organizzazione no profit per prevenire e contrastare la violenza maschile verso le donne, le bambine e i bambini partendo dal desiderio di libertà delle donne. Per questo motivo le coriste si esibiranno indossando scarpe rosse come simbolo contro il fenomeno del femminicidio oltre che un abbigliamento che richiama all’epoca dello swing.

Luogo: Palazzo Valguarnera , piazza Bellini, 5

