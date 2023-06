Formazione e divertimento in piscina, analisi, proposte e confronto dietro a un tavolo. C’è stato tutto questo in “Sicilia Conference 2023”, kermesse organizzata anche da Endas Sicilia, che sabato 24 e domenica 25 giugno ha riunito il meglio del fitness acquatico internazionale al Sun Club di Siracusa. Oltre 130 i partecipanti provenienti da Italia, Portogallo, Spagna e Brasile che hanno partecipato alla rassegna ideata da Viviana Venticinque, presidente provinciale di Endas Siracusa.

“Non avevamo questi numeri dal 2019, prima della pandemia, sono totalmente soddisfatta dell’esito di questa edizione. Questo è il miglior modo per iniziare una rivoluzione nel settore dell’acquafitness”, dichiara Venticinque.

“Il Sicilia Conference 2023 ha visto partecipare gestori di impianti sportivi e operatori dello sport da tutta l’Isola e oltre. I temi trattati sono stati diversi a partire dai dati statistici rappresentati da Marco Tornatore, Ceo di Aqquatix, e dall’intervento di Francisco Estevão, Ceo di Portugal Aqua Training, che ha portato la testimonianza della gestione degli impianti natatori in Portogallo”, afferma Germano Bondì, presidente di Endas Sicilia.

“E’ stata un’occasione importante – aggiunge Bondì – per un confronto tra gli operatori del settore in vista della nuova riforma dello sport. Un’occasione unica in Sicilia per mettere insieme le eccellenze del comparto sportivo. Endas resta caposaldo del settore fitness tra gli enti di promozione sportiva. Mi pregio di aver rappresentato anche Anif Sicilia, associazione di categoria impianti fitness&sport di Confindustria, che lavora nel settore da oltre 25 anni e che è il principale interlocutore del governo per il tema degli impianti sportivi. Insieme a Viviana Venticinque e Marco Tornatore abbiamo già pensato al Sicilia Conference 2024, una nuova edizione che sarà ancora più allargata e ricca di contenuti con presenze nazionali e internazionali”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.