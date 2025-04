Dal 6 al 12 aprile 2025, Catania ha ospitato la 30° edizione del Festival di Teatro Francofono, trasformandosi in un centro di incontro e scambio tra giovani provenienti da tutto il mondo. Delegazioni teatrali di Moldavia, Serbia, Polonia, Belgio, Repubblica Ceca, Francia e Canada hanno partecipato all’evento, portando in scena spettacoli ricchi di creatività e significato. Tra i protagonisti, gli studenti dell’ITS “Pietro Branchina” di Adrano, che hanno accolto il gruppo serbo.

L’esperienza si è rivelata un’occasione unica di confronto culturale e umano. Durante il soggiorno, i giovani serbi hanno partecipato ad attività coinvolgenti: una partita di basket, visite al mare e alle meraviglie di Catania e momenti di convivialità con le famiglie ospitanti. Il 9 aprile è andato in scena lo spettacolo L’esprit d’équipe, realizzato da quattordici studenti italiani.

Un lavoro intenso, frutto di collaborazione e passione, che ha ricevuto applausi e apprezzamenti. Il festival si è confermato non solo come evento artistico, ma come strumento di dialogo, crescita e amicizia tra culture diverse. Gli alunni del Branchina sono stati coordinati dai docenti Julien Lemarchand e Roberta Russo, con il prezioso contributo della professoressa Maria Bonanno. Servizio fotografico a cura del prof. Salvatore Finocchiaro.

