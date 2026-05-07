Nei giorni scorsi, presso l’Università di Palermo, si è svolta la finale nazionale della XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo, organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica e inseriti nel Programma annuale del M.I.M., per la valorizzazione delle eccellenze. Un evento di grande rilievo che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti, provenienti da tutta Italia e da nove Paesi europei, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama delle competizioni matematiche scolastiche.

A rappresentare il Liceo “Leonardo” di Giarre è stata Elisa Muscolino, studentessa della classe 1L, impegnata nella categoria S4 (primo anno della scuola secondaria di secondo grado), accompagnata dal docente referente per le Gare di Matematica, il professor Giacomo Tropea.





Elisa ha ottenuto un risultato di grande prestigio: dopo aver superato tre selettive fasi di qualificazione, che hanno coinvolto ben 13.250 concorrenti nella sua categoria, è riuscita a conquistare un posto tra i 75 finalisti nazionali. Nella fase conclusiva della competizione si è distinta ulteriormente, classificandosi al 26° posto, un traguardo di assoluto rilievo, considerato l’elevatissimo livello dei partecipanti.

Il risultato conseguito rappresenta non solo una soddisfazione personale per la studentessa, ma anche un importante motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica. Si tratta di un primo passo significativo in un percorso che potrà riservare ulteriori successi negli anni a venire, oltre a costituire un esempio positivo per tutti gli studenti che desiderano mettersi alla prova in ambito matematico.





Nel frattempo, il liceo “Leonardo” si prepara a un nuovo importante appuntamento: dal 7 al 10 maggio si svolgeranno a Cesenatico, le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica, organizzate dall’Università di Bologna. La manifestazione vedrà confrontarsi le migliori menti matematiche d’Italia in gare individuali e a squadre.

A rappresentare l’istituto, in questa prestigiosa competizione saranno, accompagnati dai docenti professori Nello Foti e Giacomo Tropea: Matteo Maria Alia (classe 4G), impegnato nella gara individuale e anche capitano della squadra, composta da Diana Barbagallo (3G), Lucia Cirno (4G), Daniele Guarrera (4P), Edoardo Intelisano (4G), Serena Muscolino (4G) e Simone Restuccia (4G).





Un gruppo affiatato e motivato, pronto a portare alto il nome del liceo in una delle competizioni più importanti del panorama scolastico nazionale.

«Il risultato ottenuto da Elisa Muscolino -ha commentato la dirigente scolastica Tiziana D’ anna- ci riempie di orgoglio e rappresenta una conferma della qualità del lavoro svolto nel nostro liceo. Partecipare a competizioni di questo livello significa mettere alla prova non solo le conoscenze, ma anche la capacità di ragionamento e la determinazione degli studenti. Un plauso – ha continuato la preside-va a Elisa per l’impegno e la passione dimostrati, così come ai docenti che accompagnano e sostengono i nostri ragazzi in questi percorsi di eccellenza.





Siamo certi -ha detto la dottoressa D’ Anna-che questo traguardo sarà uno stimolo per tutta la comunità scolastica e un punto di partenza per futuri successi. Ai nostri studenti che si apprestano a vivere l’importante esperienza delle Olimpiadi della Matematica di Cesenatico – ha aggiunto la dirigente scolastica Tiziana D’Anna – rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo. Sono certa che affronteranno questa sfida con impegno, passione e spirito di squadra, rappresentando al meglio il nostro liceo. Al di là dei risultati, ciò che conta è il percorso di crescita, il confronto e l’entusiasmo con cui sapranno mettersi in gioco. Siamo tutti orgogliosi di loro».

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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