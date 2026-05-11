Dopo Catania e Malta, il circuito internazionale LifeStar Running Sicily si prepara a vivere la sua terza tappa nel cuore dell’Etna. Domenica 14 giugno 2026 andrà in scena a Sant’Alfio, in provincia di Catania, la “LifeStar 10 km. del Castagno dei 100 Cavalli”, manifestazione di corsa su strada sulla distanza dei 10 chilometri, inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La gara sarà valida quale 3ª tappa del circuito LifeStar Running Sicily, 8ª prova del Grand Prix Sicilia e 3ª tappa di Etna Running, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico siciliano.





“Già nelle prime settimane di apertura iscrizioni – ha sottolineato Nando Sorbello, organizzatore della gara di Sant’Alfio e dell’intero circuito LifeStar Running Sicily – la risposta degli atleti è stata particolarmente significativa, con runner provenienti da 8 nazioni del mondo, dato che conferma il crescente richiamo internazionale della manifestazione etnea. A rendere ancora più importante la tappa di Sant’Alfio sarà anche il regolamento del circuito: i partecipanti alla gara riceveranno infatti un punteggio doppio nella classifica del Running Sicily rispetto alle altre prove del circuito”.





La manifestazione si svolgerà nello scenario unico del territorio etneo, dominato dal celebre Castagno dei Cento Cavalli, uno dei simboli naturalistici più conosciuti della Sicilia. Il ritrovo di giuria e concorrenti è fissato alle ore 7.45 in Piazza Duomo, mentre la partenza verrà data alle ore 9.30. Il percorso misura 2,5 chilometri, da ripetere quattro volte, lungo un tracciato tecnico e spettacolare che attraverserà il centro cittadino di Sant’Alfio.

Accanto alla prova competitiva dei 10 Km, il programma prevede anche una Walkthon di 10 Km e una di 2,5 Km a carattere ludico-motorio, con l’obiettivo di coinvolgere famiglie, appassionati e camminatori in una grande giornata di sport e partecipazione.





Le iscrizioni, fino ad un massimo di 300 atleti, dovranno pervenire entro mercoledì 10 giugno tramite la piattaforma ENDU (al seguente link: https://api.endu.net/r/i/101112).

Ad attendere gli atleti anche un ricco pacco gara dal profumo autentico di Sicilia, arricchito da prodotti tipici del territorio etneo che saranno distribuiti sia prima che dopo la gara, trasformando la manifestazione in un’esperienza di sport, gusto e tradizione.

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