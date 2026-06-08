La Prefettura di Catania ha avviato, un programma straordinario di controlli delle forze dell’ordine sulla strada Mareneve, arteria di grande rilevanza viaria che attraversa il versante nord-orientale dell’Etna. L’iniziativa risponde all’esigenza di garantire maggiore sicurezza a residenti, turisti e lavoratori che percorrono quotidianamente questa strada. Anche per questo fine settimana troverà applicazione il Piano di Sicurezza per la SR Mareneve finalizzato ad effettuare una straordinaria attività di controllo con pattuglie e uomini messi a disposizione da tutte le forze dell’ordine e coordinate dalla Questura di Catania.





La proposta, nasce da un tavolo tecnico convocato dalla Prefettura di Catania su istanza del Sindaco di Linguaglossa, per fronteggiare un problema annoso che pesa su questa arteria stradale da oltre vent’anni.

“Voglio ringraziare il Prefetto e il Questore per avere ancora una volta raccolto le istanze che provengono dal territorio e per la tempestività nel convocare il tavolo tecnico.





L’approccio determinato delle forze dell’ordine sono convinto consentirà di porre definitivamente rimedio ad un annoso problema.” Il Sindaco Luca Stagnitta prosegue: “ Non diciamo no ai motociclisti, sono i benvenuti, ma tolleranza zero per chi non rispetta il CDS “.

L’Assessore alla viabilità, Davide Sparta’, esprime “Grande soddisfazione per i controlli massicci della scorsa settimana, che hanno portato a sanzionare tanti motociclisti che violavano il codice della strada.

Anche questo fine settimana si continuerà, cercando di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei turisti.”

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