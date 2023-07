L’On. Safina (PD): “La Sicilia brucia, il Governo Schifani chieda scusa”

Sanità, Giuliano (UGL): “Assistenza chiusa per ferie? La colpa è degli organici carenti”

“Verrebbe da dire: non ammalatevi d’estate, non richiedete visite o assistenza in questi mesi. E la colpa, val bene evidenziarlo, non può essere addossata ai medici o agli operatori sanitari” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano. “S...