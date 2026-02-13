Un’alleanza concreta tra mondo del lavoro, impresa responsabile e tutela dei diritti.

La Rete Zeromolestie Sinalp annuncia con determinazione l’adesione ufficiale del Sanlorenzo Mercato di Palermo al progetto “Scontrino Antiviolenza 1522 Rete Zeromolestie Sinalp”, frutto dell’impegno costante delle rappresentanti della Rete Natascia Pisana e Loredana Berritta, da sempre in prima linea nella difesa della dignità e della sicurezza delle donne.

Un progetto che cresce grazie al coinvolgimento diretto delle istituzioni: il Comune di Palermo, attraverso una specifica delibera di Giunta, ha scelto di sostenere l’iniziativa, che oggi conta l’adesione di 105 Comuni siciliani, confermandosi come una delle più ampie azioni Nazionali contro la violenza di genere.





L’ingresso di Sanlorenzo Mercato, eccellenza palermitana e simbolo di lavoro, qualità e filiera territoriale, rafforza un messaggio chiaro, la lotta alla violenza non è un fatto privato, ma una responsabilità collettiva che riguarda anche il mondo dell’impresa e del lavoro.

«Sanlorenzo Mercato non è solo uno spazio commerciale, ma un luogo di comunità, accoglienza e identità», dichiara Annalisa Bonsignore, Responsabile del Mercato.

Un luogo nato dalla riqualificazione di un’ex fabbrica degli anni Quaranta, oggi trasformata in uno spazio vivo che ospita oltre 3.000 prodotti di 250 fornitori locali, molti dei quali DOP, IGP e presìdi Slow Food.





L’adesione al progetto coinvolge tutte le 12 attività commerciali interne, dalla pescheria alla carnezzeria, dalla friggitoria alla vineria, fino a pizzeria, bar, pub, libreria e proposte internazionali. Migliaia di scontrini emessi ogni giorno riporteranno il numero di telefono 1522, il servizio pubblico nazionale antiviolenza e stalking attivo 24 ore su 24.

«Inserire il numero di telefono 1522 su uno scontrino significa trasformare un atto quotidiano di consumo in uno strumento di tutela dei diritti», afferma Andrea Monteleone, Presidente di Zeromolestie Sinalp. «È un messaggio silenzioso ma potentissimo, che può salvare una vita, raggiungendo chi vive la violenza spesso proprio tra le mura domestiche».

Questa adesione assume un valore ancora più significativo alla luce della Legge n. 162 del 2021, che ha introdotto la Certificazione della Parità di Genere, riconoscendo e premiando le aziende che adottano politiche concrete di inclusione, equità salariale, tutela delle lavoratrici e contrasto alle discriminazioni.





Una certificazione che non è solo un atto etico, ma consente alle imprese virtuose l’accesso a agevolazioni fiscali, contributive e a strumenti di finanziamento pubblico, dimostrando come diritti, legalità e sviluppo possano e debbano camminare insieme.

Il progetto “Scontrino Antiviolenza 1522 Rete Zeromolestie Sinalp” si inserisce pienamente in questa visione: un modello di impresa socialmente responsabile, che mette al centro la persona, la sicurezza e la dignità del lavoro, in linea con i principi costituzionali e con le più avanzate politiche di welfare aziendale.

Il sostegno del Comune di Palermo e la crescente adesione dei territori confermano che questa iniziativa non è più una semplice campagna di sensibilizzazione, ma un movimento collettivo contro la violenza, la sopraffazione e ogni forma di illegalità.

Zeromolestie Sinalp ringrazia la Direzione di Sanlorenzo Mercato per aver scelto di unire qualità del lavoro, eccellenza produttiva e responsabilità sociale.

Quando il mondo del lavoro prende posizione, vince tutta la comunità.

La Segreteria Zeromolestie Sinalp

