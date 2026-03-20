Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Labirinto”, l’icona del rap italiano Luchè annuncia oggi il “Summer Tour 2026”, organizzato da Vivo Concerti. Sono previste due nuove date in Sicilia: il 30 luglio al Velodromo di Palermo e il 31 luglio alla Villa Bellini di Catania. I due appuntamenti siciliani sono promossi da Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli. Luchè sarà il 26 marzo al Palarescifina di Messina.





La tournée estiva arriva a seguito della partenza del “Luchè Arena Tour”, inaugurato ieri, 15 marzo, con il sold out del Palazzo dello Sport di Roma. Nel corso dell’estate Luchè salirà sui palchi dei principali festival del Paese, sui quali porterà lo stile e l’attitudine che lo hanno reso uno dei rapper più rispettati e apprezzati del panorama musicale italiano. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo un artista che con la sua musica ha contribuito a cambiare le regole del rap game e che continua a reinventarsi, rimanendo però sempre fedele alla propria identità.



Dopo aver infiammato i palchi di tutta Italia, il 10 settembre arriverà nella colossale cornice dell’Ippodromo di Agnano per uno show unico, capace di fondere visione internazionale, storia e spettacolo in un’esperienza senza precedenti. Un viaggio che affonda le radici nell’impresa leggendaria dell’anno scorso: il concerto allo Stadio Diego Armando Maradona della sua città, una notte epica che ha confermato ancora una volta la sua potenza live.





Passi che arrivano in un momento di massima consacrazione per l’artista, reduce da un anno straordinario fatto di sold out, riconoscimenti e nuovi progetti che stanno ridefinendo i confini del rap italiano.



Durante i concerti porterà dal vivo per la prima volta “Labirinto”, brano che ha segnato la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e che ha rapidamente scalato le classifiche dei suoni più utilizzati su TikTok, a riprova del fatto che l’artista è arrivato al Festival come uno dei più ascoltati in streaming, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.





Sarà l’occasione anche per ascoltare live il suo ultimo album “Il mio lato peggiore”, certificato platino, che continua a imporsi come uno dei progetti più significativi dell’anno, trascinato dall’entusiasmo di pubblico e critica. Intanto continua il successo di “NESSUNA” (disco di platino), brano intimo e struggente ha da subito conquistato i fan di Luchè ed è riuscito immediatamente a farsi spazio nella Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e nella Hot 50 Italia di TikTok (con più di 93mila contenuti generati), fino a raggiungere, insieme a “GINEVRA”, la vetta di queste chart.



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