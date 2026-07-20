Nella giornata di ieri l’UIR APS ha partecipato alla 30^ edizione della fiaccolata del 34° anniversario della strage di Via D’Amelio per ricordare il sacrificio del magistrato Dott. Paolo Borsellino e degli agenti della scorta armata della Polizia di Stato.

In occasione della manifestazione, l’U.I.R. ha concesso il proprio patrocinio al Forum XIX Luglio, organismo che coordina associazioni, istituzioni ed enti locali promotori della fiaccolata, autorizzando l’utilizzo del proprio logo e partecipando ufficialmente con il Delegato Territoriale di Palermo e Vice Presidente regionale coordinatore U.I.R. della Sicilia, Cav. Dott. Nicola Corrado Barretta e gli Amici Sostenitori dell’Associazione, dott. Valerio Martorana, giornalista di comprovata esperienza; Salvatore Martorana, sottufficiale dei Carabinieri in quiescenza, reparto Ros, ed uomo ombra del giudice Borsellino ed il dott. Pietro Cusimano, medico oculista. La presenza è motivata dalla volontà statutaria UIR di fare squadra con le altre associazioni e movimenti che svolgono attività negli ambiti dello sport, del volontariato, delle attività sociali, antimafia e nel caso particolare con il Forum XIX luglio .





Tema centrale è il rispetto della legalità, l’amore per la Patria, la difesa della Patria e la lotta a tutte le forme di violenza.

La delegazione territoriale UIR di Palermo è già impegnata in eventi UIR per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole e nell’università.

Dal 1992 questa manifestazione silenziosa, sobria, apartitica a cui partecipano gli italiani onesti, non ci sono bandiere partitiche, è il simbolo di una comunità intergenerazionale di cittadinanza civica attiva, che si pone la finalità di trasmettere anche alle future generazioni i valori democratici della Costituzione Italiana e i valori fondamentali.

Il momento toccante è stato quando il corteo si è soffermato in via D’Amelio per onorare il ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta.

L’U.I.R. – Unione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS rinnova il proprio impegno affinché il sacrificio di Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia continui a rappresentare un esempio vivo per le giovani generazioni e un patrimonio morale dell’intera comunità nazionale.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.