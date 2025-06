Al via lunedì 9 giugno il NISSA ADVENTURE CAMP, un innovativo progetto educativo promosso da NaPonoS Teatro Etico e Nissa Rugby, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, con l’obiettivo di offrire un’estate ricca di esperienze, emozioni e crescita. Le attività si svolgeranno all’IC “Lombardo Radice”, in piazza Martiri D’Ungheria a Caltanissetta.

Il capoluogo nisseno è la prima città del Sud Italia ad adottare strategie già consolidate in realtà avanzate del Nord come Bologna e Milano, dove le attività culturali ed educative promosse dalle associazioni no profit trovano spazio all’interno di strutture comunali attrezzate, come le scuole. Un modello virtuoso che promuove l’integrazione tra scuola, territorio e comunità, e che con il NISSA ADVENTURE CAMP si traduce in un’occasione concreta di crescita per l’intera città. Il progetto è frutto di una sinergia tra associazionismo, scuola, sport e istituzioni, con il patrocinio richiesto al Comune di Caltanissetta per l’uso degli spazi scolastici. L’obiettivo è trasformare il Camp in un appuntamento stabile dell’estate nissena, oltre che in una piattaforma educativa attiva tutto l’anno.





Il progetto integra attività motorie, teatrali, artistiche, ambientali e civiche per stimolare nei piccoli partecipanti empatia, collaborazione, autonomia e creatività. Un’attenzione speciale è riservata all’inclusione sociale: 20 posti gratuiti saranno destinati a minori provenienti da famiglie in difficoltà economica, in collaborazione con i servizi sociali del Comune.

Dalla Danza dell’abbraccio al Rugby educativo, dal Baby orto al laboratorio di cortometraggi “Ciak, si ride!”, i bambini vivranno giornate strutturate tra gioco, scoperta e apprendimento. Le gite didattiche toccheranno luoghi simbolici della città come lo stadio “M. Tomaselli”, il Parco Dubini, il Teatro Margherita e il Bosco di Furiana: in sintesi, 10 laboratori e 4 gite didattiche mensili.





Primo modulo: dal 9 giugno al 4 luglio; secondo modulo dal 7 luglio all’1 agosto. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 aalle 13.30. Possibilità di mensa (su richiesta giornaliera).

Equipe qualificata, coordinata da Diletta Costanzo (NaPonoS) e Andrea Lo Celso (Nissa Rugby), il team conta su oltre 25 figure tra educatori, specialisti d’arte, tecnici sportivi e giovani volontari del territorio. Tutti saranno formati con certificazione BLSD, per garantire sicurezza e qualità.

