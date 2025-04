È stato ufficialmente siglato, un Protocollo d’Intesa tra l’Ente Parco delle Madonie, il Comune di Petralia Soprana e l’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana, con lo scopo di promuovere iniziative didattiche ispirate ai valori del Madonie UNESCO Global Geopark.

L’intesa punta a trasformare questo straordinario patrimonio in risorsa educativa, attraverso percorsi formativi e laboratori dedicati allo studio della geologia, delle scienze della Terra e dell’ambiente. L’obiettivo, infatti, è quello d’integrare nelle materie scolastiche la conoscenza del territorio, attraverso una sorta di laboratorio all’aperto, promuovendo la sostenibilità, la cittadinanza attiva e la valorizzazione dell’identità locale.

Il territorio del Parco, riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria geodiversità, custodisce siti geologici di altissimo valore scientifico, autentici “libri di pietra” che raccontano milioni di anni di storia della Terra. Questi luoghi rappresentano un patrimonio unico da conoscere, tutelare e valorizzare, anche grazie al coinvolgimento attivo del mondo della scuola.

Questa collaborazione strategica – afferma il Commissario dell’Ente Caltagirone – rafforza il legame tra istituzioni, scuola e territorio, riconoscendo nella geologia un asse portante per la crescita culturale e scientifica delle nuove generazioni, in linea con le direttive nazionali e internazionali in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile.

Presenti il Sindaco Pietro Macaluso, l’assessore Antonio Cerami, il Preside Alberto Celestri, il vice preside Michele Cerami ed il Commissario Caltagirone e i Geologi Fabio ed Alessandro Torre

Presenti anche i sindaci dí Petralia Sottana Piero Polito e di Bompietro Pier Calogero D’Anna





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.