A Castelbuono (PA) nasce il “Madonie Nomad Residency”, il festival dei nomadi digitali, seguito da due settimane di accoglienza per professionisti di tutto il mondo.

Il crollo demografico, la fuga dei giovani verso le grandi città e la mancanza di servizi e infrastrutture sono problemi che riguardano da tempo i borghi siciliani e non solo, che rischiano l’isolamento e il declino economico. Oggi, però, la tecnologia e il lavoro da remoto offrono un’opportunità di riscatto: trasformare la distanza dalle grandi metropoli in un punto di forza, dimostrando che i piccoli centri non sono più luoghi da cui scappare, ma territori ideali in cui scegliere di vivere e fare innovazione.





Castelbuono, in provincia di Palermo, si prepara a trasformarsi in un hub di innovazione internazionale con la prima edizione di Madonie Nomad Residency. Un progetto nato con l’obiettivo di creare un ponte fra le nuove frontiere del lavoro da remoto e il potenziale inesplorato delle aree interne siciliane. Non è una novità per il borgo, che ha da tempo intrapreso questo percorso attivando numerose iniziative di rigenerazione territoriale, fra cui il South Working Castelbuono, riuscito spazio di coworking gestito dall’associazione Social Green Hub.

Madonie Nomad Residency è un progetto promosso dalla So.Svi.Ma (Agenzia di Sviluppo delle Madonie) nella qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale delle Madonie (con il Comune di Collesano ente capofila). L’iniziativa è ideata da Il mio viaggio in Sicilia, (società del Gruppo Destination Italia), proprietaria del marchio e del sito Empeeria. Patrocinano l’evento il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Siciliana, ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) e la Rete dei Borghi più Belli d’Italia in Sicilia.





Le attuali condizioni in cui operano i professionisti odierni li portano sempre più spesso ad allontanarsi dai ritmi frenetici delle città, per cercare un modello alternativo di lavoro, che metta in maggior rilievo il work-life balance e il legame col territorio. Madonie Nomad Residency intercetta questo bisogno, in un contesto in cui i ritmi del borgo e della natura si coniugano con la connettività e lo scambio di idee, e gli dà forma attraverso questa proposta che mira a essere uno spazio per aprire una discussione più ampia e duratura nel tempo. Il format sarà ibrido e immersivo, e si articolerà in due fasi principali.





Il festival (4-6 settembre 2026) – Tre giornate dense di appuntamenti, aperte al pubblico e gratuite (con registrazione). Castelbuono farà da palcoscenico a talk, panel tematici e workshop pratici. I temi centrali spazieranno dal Future of Work alle Local Communities, affrontando anche argomenti di cruciale importanza come il work-life balance, la salute mentale nel lavoro da remoto, l’empowerment personale e professionale attraverso la comunicazione e le strategie per costruire community digitali.

Il programma mira a favorire la contaminazione tra i professionisti internazionali e il tessuto sociale, creando occasioni di incontro informale e di scoperta del territorio.

La residency (7-20 settembre 2026) – Al termine del Festival, l’evento si trasforma in un’esperienza di co-living e co-working prolungata. I partecipanti avranno l’opportunità di stabilirsi nel borgo per due settimane, in modalità Open Stay, vivendo come temporary locals. Il programma prevede l’allestimento di spazi di coworking diffuso integrati nel tessuto urbano, con fasce orarie dedicate al deep work e alle quiet hours per garantire la massima concentrazione. I nuovi residenti potranno esplorare il Parco delle Madonie e vivere in prima persona l’autenticità del territorio.





Un laboratorio per le “Smart Land” del futuro

Madonie Nomad Residency è un laboratorio che coinvolge territori e comunità, ma anche un cantiere sociale di lungo periodo per sperimentare pratiche di sviluppo sostenibile replicabili in altre aree d’Italia e del mondo. L’obiettivo è quello di generare un impatto positivo sul territorio, per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di business per l’economia locale.

L’innovazione non è un’esclusiva delle capitali europee: Castelbuono e le Madonie si candidano a diventare un modello di “Smart Land”, dove la connessione permette di lavorare su progetti globali senza rinunciare alla comunità.

Le iscrizioni per partecipare alle giornate del Festival e le candidature per assicurarsi un posto durante la Residency sono già aperte e disponibili sul portale ufficiale dell’evento.

Per maggiori informazioni, programma e registrazioni: www.madonienomads.com

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