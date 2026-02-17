La deputata regionale, componente della commissione Antimafia all’Ars, ha partecipato alla lezione di legalità organizzata da Libera Impresa e che ha visto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Gravina di Catania.

“Solo la buona politica, quella al servizio dei cittadini ed espressione della parte più sana della società, può scardinare l’illegalità e consentirci di fare il salto di qualità nel promuovere valori e principi che sono il presupposto irrinunciabile per costruire un Paese fatto di persone oneste e giuste”.





Lo ha detto Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle e componente della commissione Antimafia all’Assemblea regionale siciliana, partecipando alla lezione di legalità che si è svolta questa mattina all’Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Gravina di Catania.

L’incontro con gli studenti si inserisce nell’ambito dell’iniziativa lanciata dall’Associazione antiracket Libera Impresa e a cui la commissione Antimafia regionale ha aderito per il terzo anno consecutivo: la migliore tesina incentrata sulla lotta alla criminalità e sulla promozione della cultura della legalità sarà premiata con una borsa di studio.





“Si rinnova un impegno che per me non è solo istituzionale – ha proseguito Marano rivolgendosi agli studenti – ma soprattutto personale. Le regole e le leggi dello Stato devono diventare la nostra bussola. Non fatevi condizionare e non cercate scorciatoie perché non vi porteranno da nessuna parte”.

All’incontro sono intervenuti: Rosario Cunsolo, presidente di Libera Impresa; Sebastiano Mignemi, Presidente Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania; Felice Puzzo, Capocentro della Dia di Catania; Capitano Riccardo Capodivento, Comandante compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania; Agnese Santini, capitano Guardia di finanza di Acireale (Ct); Rino Lo Mascolo, Commissario della Questura di Catania; Avv. Alessia Falcone, consigliere Ordine Avvocati di Catania.

