Hanno preso il via, questa mattina, alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, i lavori urgenti per la messa in sicurezza del tratto del lungomare di Santa Teresa di Riva, nel Messinese, pesantemente danneggiato dalle mareggiate del 17 e 18 gennaio.

Presenti anche il dirigente regionale della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, il soggetto attuatore della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, Sergio Tumminello, il primo cittadino della località, Danilo Lo Giudice, quello di Sant’Alessio Siculo, Domenico Aliberti, e il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.

“Abbiamo lavorato – ha detto Schifani – per mantenere l’impegno preso dopo il sopralluogo di nove giorni fa. Ce l’abbiamo messa tutta, con la grande collaborazione dell’amministrazione comunale, della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico e della Protezione civile regionale. Io ho dato una mano per velocizzare alcuni tempi, ma quel che conta è che abbiamo fatto squadra, metodo fondamentale per ottenere risultati. Questo è fare politica territoriale accanto e con i sindaci, dando il massimo di quello che può dare la Regione. Stiamo anche accelerando – ha aggiunto il presidente Schifani – per avviare i lavori dell’appalto, già assegnato dalla Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, per un più ampio intervento contro l’erosione costiera. Abbiamo nominato un nuovo direttore dei lavori, a breve si terrà una conferenza di servizi finalizzata a dare il via libera definitivo. Ho preso in mano personalmente la situazione, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, speriamo di dare inizio, entro marzo, a questa grande opera che i cittadini attendono da troppo tempo”.

L’intervento urgente avviato questa mattina mira a bloccare il cedimento delle strutture di contenimento, ormai collassate, e della sede stradale residua. I lavori prevedono la rimozione delle parti di strada che hanno ceduto, lo spostamento e la ricollocazione dei sottoservizi e di un cavo di media tensione e la messa in sicurezza della rete fognaria, quindi il riempimento con massi e cemento per stabilizzare e ripristinare la sede stradale. Le risorse necessarie ammontano complessivamente a 740 mila euro.

Per maggiore rapidità ed efficacia tali risorse sono state assegnate dal dipartimento della Protezione civile alla Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico. I lavori, che dovrebbero concludersi entro due mesi, sono eseguiti dalla stessa ditta, Consorzio Ciro Menotti di Ravenna, a cui la Struttura commissariale ha affidato l’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione delle opere del più ampio intervento di protezione dall’erosione dei litorali di Santa Teresa di Riva.

