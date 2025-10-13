Palermo 13 ottobre 2025 – Ritirata la procedura di licenziamento per 21 operai della Manelli impegnati nel cantiere del collettore fognario Palermo sud est. Al tavolo odierno in Prefettura, ribadito anche l’impegno dell’impresa a rispettare la data del 15 di ogni mese per il pagamento delle retribuzioni. Ma lo scontento dei sindacati rimane: molti lavoratori hanno ceduto al clima di incertezza creato dall’azienda e hanno nel frattempo preferito andare in altri cantieri, anche in altre province, come Catania ed Enna.

Al tavolo sia le organizzazioni sindacali che la committenza hanno ribadito preoccupazione e incertezza sulla prosecuzione dei lavori. La Manelli ha esposto il resoconto delle difficoltà riscontrate nella gestione l’appalto, senza prospettare soluzioni per il superamento delle criticità.

Il tavolo è stato aggiornato per la prima metà del mese di novembre, per consentire all’azienda di individuare proposte concrete da presentare alla struttura commissariale per la depurazione, stazione appaltante, rappresentata dal sub commissario Toto Cordaro.

“Il ritiro della procedura di licenziamento collettivo non fa altro che rafforzare ciò che da mesi diciamo, ossia che il licenziamento è un atto illegittimo – dichiarano i segretari di Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani e Feneal Uil Tirrenica Cosimo Lo Sciuto, Salvatore De Luca e Salvatore Puleo – Assistiamo ancora a una costante emorragia di lavoratori, che stanno lasciando i cantieri in cui è impegnata la Manelli a Palermo. E il solo ritiro dei licenziamenti non è sufficiente e farci ritenere soddisfatti”.

“Continuiamo a essere molto preoccupati per l’assenza di un piano preciso per fronteggiare le criticità economiche riscontrate nel cantiere del collettore emissario. E – aggiungono Lo Sciuto, De Luca e Puleo – auspichiamo che al prossimo tavolo emergano dati e proposte incisive, capaci di garantire serenità ai lavoratori e alla città di Palermo, vista l’importanza dell’opera. Al tavolo si è parlato anche del pagamento delle retribuzioni e ci auguriamo che il timido impegno a rispettare le scadenze contrattuali venga mantenuto”.





