Palermo 8 ottobre 2026 – La Cgil Palermo incontra oggi le forze politiche per presentare le proposte di sostegno al reddito di lavoratori e pensionati in vista della mobilitazione contro il carovita del 14 ottobre. L’appuntamento è alle 15 nella sede di via Meli , 5 e sarà possibile collegarsi anche in modalità da remoto.

“Abbiamo invitato all’incontro tutte le forze politiche di opposizione alle politiche messe in atto da questi governi che stanno impoverendo lavoratori, disoccupati e pensionati, per metterli al corrente delle ragioni della mobilitazione – afferma il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – Alla deputazione regionale e nazionale, ai segretari dei partiti, ai consiglieri comunali e ai sindaci della provincia di Palermo chiediamo di sostenere le proposte ai vari livelli istituzionali e la partecipazione alla manifestazione del 14 pomeriggio, da palazzo Comitini, in via Maqueda, alla Prefettura, e quella del 17 a Roma della Via Maestra”.

Tra le misure dirette previste dalla Cgil alcune serviranno a incrementare il reddito disponibile, con l’indicizzazione sia degli scaglioni dell’Irpef che delle detrazioni fiscali, e altre misure per garantire sostegni economici per il caro energia e per favorire l’utilizzo dei trasporti pubblici a prezzi calmierati e gratuiti per pensionati, lavoratori e studenti.

“I dati dell’Istat sull’andamento dei prezzi al consumo – aggiunge Ridulfo – confermano nella città di Palermo una crescita dei prezzi più sostenuta rispetto alla media nazionale: 3,9 per cento contro il 3,4 per cento (agosto 2025–agosto 2026), con una crescita dei prezzi relativi ai i beni del 5,2 per cento. Prodotti energetici (elettricità, gas e altri combustibili) con aumento tendenziale dell’11,9 per cento e il costo dei trasporti con aumento del 6,7 per cento sono quelli che incidono di più nell’innalzamento della media dei rincari”.

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