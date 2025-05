L’Orchestra Sinfonica Siciliana, sotto la direzione di Massimiliano Stefanelli, propone un concerto che esplora le connessioni tra l’opera italiana e la sinfonia russa di fine Ottocento.

L’evento si terrà al Politeama Garibaldi venerdì 23 maggio alle ore 21:00 (con prova aperta alle ore 10:00) e sabato 24 maggio alle ore 17:30.

Sinfonia dell’Aida di Verdi: una rarità riscoperta

Il programma si apre con la Sinfonia dell’Aida di Giuseppe Verdi, composta nel 1872 per la prima italiana dell’opera al Teatro alla Scala. Nonostante una prova diretta da Franco Faccio, Verdi decise di non far eseguire il brano, preferendo il preludio originale già ascoltato al Cairo.

La sinfonia fu successivamente recuperata da Arturo Toscanini nel 1940 con la NBC Symphony Orchestra. Questo brano, mai entrato stabilmente nel repertorio, offre un pot-pourri di temi significativi dell’opera, tra cui quelli di Aida e dei sacerdoti, rielaborati in nuove vesti orchestrali.

Prima esecuzione assoluta: Fantasia dall’opera “Jone” di Petrella

Segue la Fantasia per orchestra dall’opera “Jone, ossia L’ultimo giorno di Pompei” di Errico Petrella, compositore palermitano dell’Ottocento. L’opera, su libretto di Giovanni Peruzzini, debuttò con successo nel 1858 alla Scala, ma cadde nell’oblio fino al 1981. La fantasia, curata da Stefanelli, è strutturata in due parti: la prima rielabora la marcia funebre del quarto atto, mentre la seconda presenta la sinfonia con alcuni dei temi principali dell’opera. Questa esecuzione rappresenta un omaggio alla città di Palermo e alla Sicilia.

Čajkovskij: la Quinta Sinfonia, un capolavoro del destino

La seconda parte del concerto è dedicata alla Sinfonia n. 5 in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, composta nel 1888. Questa sinfonia, parte della trilogia del destino insieme alla Quarta e alla Sesta, esplora i temi della sottomissione al destino e della provvidenza. Nonostante il compositore abbia negato ufficialmente l’uso di un programma, annotazioni ritrovate suggeriscono una riflessione profonda sul destino umano. La sinfonia è caratterizzata da un lirismo commosso e da una struttura ciclica che unisce i movimenti attraverso un tema ricorrente.

Massimiliano Stefanelli: un direttore di fama internazionale

Massimiliano Stefanelli ha studiato pianoforte, composizione e direzione d’orchestra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Ha iniziato la sua carriera come assistente di Spiros Argiris e Alain Lombard, affermandosi rapidamente alla guida di orchestre nei teatri di tutto il mondo, tra cui il Metropolitan di New York, dove è stato assistente di James Levine. Ha diretto numerose orchestre, tra cui la CBSO, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la Montreal Symphony e la Filarmonica di Bonn. Attualmente è Direttore Artistico e Musicale dell’Istituzione “Fondazioni all’Opera”, promuovendo le attività liriche dei teatri di Abruzzo e Marche.

Informazioni pratiche

Date e orari: venerdì 23 maggio alle ore 21:00 (prova aperta alle ore 10:00), sabato 24 maggio alle ore 17:30

Luogo: Politeama Garibaldi, Piazza Ruggiero Settimo – Palermo

Biglietti: da 18 a 30 euro (intero), da 14 a 24 euro (ridotto -20%), da 9 a 15 euro (ridotto -50%)

Riduzioni: -20% per abbonati, docenti e convenzioni; -50% per studenti under16 e disabili con accompagnatore

Acquisto: presso il botteghino del Politeama Garibaldi o online su www.vivaticket.com

