L’Associazione Culturale “Masterset Italia”, presenta la seconda edizione del Premio alla Carriera, destinato a numerose personalità che si sono distinte per il talento.

L’evento che assegnerà i riconoscimenti al merito, si svolgerà a Palermo, venerdì 19 dicembre, appuntamento a Villa Niscemi, sala delle Carrozze a partire dalle ore 14.45.

Cresce l’ attesa per il II Premio alla Carriera targato Masterset Italia di Gioele Pennino. Quella dell’assegnazione dei premi alla carriera, è un’iniziativa volta a valorizzare il lavoro di personalità che operano nel mondo della moda, dello spettacolo e dell’arte, il talento emergente. Verranno premiati artisti, personaggi del mondo politico, associativo e sindacale.





Tra i nomi figurano artisti come: l’attore Nicola Giosuè, il pittore internazionale Filippo Lo Iacono, l’ebanista palermitano Giacomo Licciardi, l’autrice e regista Anna Mauro; Elsa Ventura Migliorini (pittrice ed attrice, numerose mostre in Italia e all’estero), Chiara Noto La Deca (cantante e musicista), Giusi La Barbera ( artista e pittrice vanta di vari riconoscimenti a livello internazionale); Moreno Lonardi ( pittore con svariati riconoscimenti internazionali), Orietta Blasizza ( pittrice artista di rilevanza), Antonella Gatti ( pittrice, ha partecipato a diversi progetti sociali) Rossella Spinuzza, Elena Bullo, Daniel Franzo (l’arte nel mondo), Florinda Alagna Tomaselli (visione cromatica), Michela Pierobon; il fotografo Gabriele Biasio (si dedica a progetti legati al territorio) e Mauri Lucchese, presidente della prestigiosa Associazione Mondello Art Expo di caratura internazionale. Premiato anche il presidente della Fondazione Costanza, Alessandro Costanza.

Durante la cerimonia verranno premiate e menzionate numerose personalità del mondo teatrale e cinematografico. Sarà dedicato spazio ai collaboratori dell’Associazione Teatrale “Radici di sole”, per cui saranno presenti: il direttore della produzione e scenografo Sergio Pochini, gli attori Santino Serio, Antonella Giotti e Caterina Cavarretta. Riconoscimento per Gioacchino Sinagra (carriera artistica come conduttore e speaker).

Premiato anche l’attore palermitano Salvo Tarantino, presidente dell’Associazione culturale “Compagnia teatrale dell’Aurora”.





Particolare attenzione verrà dedicata ai collaboratori dell’Associazione Masterset Italia che creando rete, hanno costruito una realtà culturale solida e stabile impegnata in numerose iniziative: le modelle Aurora Giunta che condurrà l’evento, Eliana Ciaravino, Laura Palumbo e la termitana Carla Salamò, volto conosciuto per aver collaborato in passato con varie emittenti televisive regionali e radio. Infine menzione d’onore per Riky Emanuele Mamola, astrologo di rilievo nazionale che negli anni ha partecipato alla nascita dei vari sistemi di informazione cittadina. Figlio dell’arte, il padre giornalista RAI, gli ha trasmesso l’entusiasmo del mondo della comunicazione.

A gestire lo staff di Masterset Italia sarà la bella e talentosa attrice e conduttrice palermitana Martina Pochini. Una menzione d’onore anche per chi crede nel progetto di Masterset Italia e si sta preparando per la registrazione dei film “Il peso del silenzio” e “Grazie a lei”, produzione di Masterset Italia Gioele Pennino. Parteciperanno anche gli attori Vincenzo Aiello e la nissena Maria Giovanna Frangimone, impegnati in altri progetti come “L’ultimo rifugio” e “L’infiltrato”.

Masterset Italia sarà sempre la voce della legalità, in merito verranno premiati; Giuseppe Puleo, Dirigente SIULP della Polizia di Stato, Domenico Bessone, titolare del blog Ficarazzi Oggi ex agente di scorta; l’Avvocato Alberto Daidone e l’Avvocato Elia Severino per le sue iniziative sociali a tutela dei cittadini ed in particolare delle donne.





Inoltre, verrà premiata Antonella Macaluso, presidente dell’Assocazione “Un nuovo giorno ODV” che si occupa del reinserimento degli ex detenuti nella società. Sarà conferita una menzione d’onore anche all’Avvocato Domenico Pane, per la sua dote nascosta cinematografica. Premio per Roberto Taormina, per il settore automobilistico, impegno nel sociale e per aver redatto il romanzo “Mar di Roby”.

Spazio anche ad imprenditori locali che hanno fatto conoscere la loro azienda in tutto il Paese come Maria Valenziano, titolare del marchio Packitalia, fabbrica di produzione sacchetti e tipografia attiva da quasi cinquanta anni divenendo un’importante punto di riferimento a livello regionale e nazionale. Menzionati anche i titolari del gruppo immobiliare “Remax Hunters” di Palermo, via Ludovico Ariosto Danilo Ruvituso ed Alessia Adrignola.

Per l’editoria ed innovazione conferimento a Nino Messina, titolare del marchio “Passione Sicilia”. Una menzione d’onore anche per la regista e titolare del marchio “Avanguardia” Rosalinda Ferrante, nota per avere realizzato il film sulla vita di Padre Puglisi, con Paride Benassai.

Per il settore moda, l’Associazione Masterset Italia, sarà pregiata di premiare gli stilisti internazionali, la Dottoressa Belinda Ferraro ed il Dottore Maurizio Pezzati, presidenti della B & M Ferraro New York City che esibiranno alcuni abiti durante l’evento. .

Per l’evento interverrà Marisa Rubino, presidente dell’Associazione “Nati per vincere, in volo come le aquile”, vittima di violenza, pur operando nell’ombra, ricopre un ruolo fondamentale per tale causa. Tramite l’arte e la creatività porta avanti dei programmi che aiutano le donne vittime di violenza a ritrovare il coraggio, la propria autostima e la forza di poter mettere in pratica delle azioni al fine di contrastare la violenza di genere. In occasione della premiazione interverrà anche la modella palermitana Rosy Carta, a cui verrà conferito il premio.





Spazio ai diritti dei lavoratori con Antonio Vitale segretario generale CUB Trasporti Palermo e responsabile nazionale TPL CUB Trasporti, Giuseppe Taormina del sindacato ORSA, ma anche personaggi del mondo politico cittadino come il Vicepresidente della VII Circoscrizione del Comune di Palermo Fabio Costantino ed il Consigliere Comunale Leonardo Canto; Fabio Pernice, riceverà una menzione d’onore, titolare dello storico CAF di via Resuttana, è attivo nel mondo del volontariato ed è Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo.

Interverranno e verranno premiati numerose personalità del mondo associativo e giornalistico: Domenico La Barbera, Ninni Ricotta (Giornale Cittadino PRESS), la giornalista Maria Concetta Cefalù particolarmente attiva nel campo internazionale, Eduardo Marchiano dell’Associazione Aiace, lo scrittore e poeta Antonino Schiera, l’appassionato di fotografia Ninni Tarallo per il servizio che svolge nei confronti del gruppo “Sicilia in Progress”, blog gratuito di approfondimento tecnico, redatto dall’ingegnere Roberto Di Maria; la cantante monrealese Carmen Lupo che ha recentemente partecipato ad una manifestazione canora a Sanremo.

Per la premiazione interverranno il Maestro Violinista Internazionale Giovanna Ferrara, in arte Jane Far recentemente ritornata da Las Vegas per un’importante manifestazione italo-americana ed il giovanissimo pianista Daniele Di Maria. La premiazione sarà immortalata dagli scatti della talentosa Alexandra Gavrilescu e nella produzione video di Masterset Italia.

