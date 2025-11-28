Mec: Partecipiamo a Casa Europa per lanciare l’idea di un’Europa Sovrana

Il 29 e 30 novembre si terrà il congresso di Casa Europa a Roma promosso da Europa Radicale, L’Europeista, Comitato Ventotene e Avanguardia. Il Mec ha garantito la propria adesione. “Abbiamo lanciato una raccolta di firme per chiedere la convocazione della Costituente Europea. Questa è la strada maestra per ottenere la fiducia dei cittadini italiani ed europei e puntare con convinzione sulla pace.”





Claudio Melchiorre, presidente del Movimento Elettori e Consumatori, parteciperà da sostenitore del congresso e porterà anche il saluto dei Socialdemocratici italiani, su mandato del segretario nazionale Umberto Costi.





“Dobbiamo smascherare il sovranismo pagato dai rubli russi che è sostanzialmente anti italiano. Al suo posto, insieme anche ai leghisti davvero italiani, l’area di governo, l’area liberale e socialdemocratica dobbiamo proporre con forza e convinzione il sovranismo europeo, per un’Europa dove la sovranità e la rappresentanza nelle istituzioni siano affidate ai cittadini, non alle tecnostrutture o ai governi. Un’Europa sovrana per tornare a parlare di futuro e di pace cooperativa, lontani dalla violenza delle teorie di guerre multipolari.”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.